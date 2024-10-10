Kaesang Optimistis Yoyok-Joss Bakal Menang di Pilwalkot Semarang

JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bertemu dengan para kader di Kota Semarang. Pertemuan ini digelar secara sederhana di Angkringan Borjuis, Sekayu, Semarang Tengah, Jawa Tengah.

Acara ini dihadiri oleh Pasangan Calon Paslon Nomor Urut 2 Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Yoyok Sukawi-Joko Santoso (Yoyok-Joss). Hadir pula jajaran pengurus DPW PSI Jateng dan DPD PSI Kota Semarang.

Dalam kesempatan ini, Kaesang meminta kepada para kader untuk berjuang all out memenangkan pasangan Yoyok-Joss di Pemilihan Wali Kota Semarang 2024. Ia memerintahkan jajarannya agar terus turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan program-program dan visi-misi Paslon putra asli Kota Semarang ini.

“Saya minta tolong yang ada di sini para kader PSI untuk bisa memenangkan Pak Yoyok-Joss. Walaupun tadi sudah dikasih tahu survei unggul, cuma kalau bisa lebih gede lebih bagus,” kata Kaesang kepada para kader, Kamis (10/10/2024).

Kaesang optimistis dengan dukungan ini mampu meraih angka sampai 80 persen untuk Yoyok-Joko Santoso. Selain itu, dirinya juga meminta para kadernya untuk mendukung Ahmad Luthfi Taj Yasin di Pilgub Jateng.

“Jadi nanti waktu coblosan 27 November 2024, coblos gambare Pak Luthfi sama Pak Yoyok ya teman-teman. Ojo nganti orak teko neng TPS lo (jangan sampai tidak datang di TPS),” tegas Kaesang.

Lebih lanjut, Kaesang menitipkan pesan kepada Yoyok-Joko Santoso ketika menjadi pemimpin Kota Semarang nanti mampu menjalankan amanahnya. Termasuk soal pemenuhan lapangan pekerjaan, penanganan persoalan banjir, dan memajukan sektor UMKM.