HOME NEWS JATIM

Horor! Pasutri Bonceng Anak Kecil Ditembak OTK, Korban Terluka di Dada

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |20:32 WIB
Horor! Pasutri Bonceng Anak Kecil Ditembak OTK, Korban Terluka di Dada
Pelaku penembakan di Kota Batu. (Foto: Dok Ist)
KOTA BATU - Sepasang suami istri (pasutri) yang tengah membawa anak kecil di Kota Batu menjadi korban penembakan. Suami mengalami luka saat ditembak dan dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Darı informasi yang dihimpun, penembakan itu terjadi di Jalan Wukir, Kelurahan Temas, tepatnya di depan Kantor Kelurahan Temas, Kecamatan Batu Kota, Kota Batu. Peristiwa ini terjadi pada Kamis siang (10/10/2024) pukul 13.30 WIB.

Kapolsek Batu AKP Anton Hendry Subagio membenarkan informasi penembakan yang terjadi di wilayahnya. Berdasarkan informasi awal darı warga, penembakan terjadi sekitar pukul 13.30 WIB, Kamis (10/10/2024) siang.

"Benar, info awal yang kami dapatkan di lapangan (ada kejadian penembakan). Kejadian kurang lebih pukul 13.30-an," ucap Anton Hendry Subagio, saat ditemui di lokasi kejadian.

Korban pasutri bergerak dari arah timur atau arah Torongrejo ke barat berboncengan naik sepeda motor. Korban yang tengah membonceng istri dan anaknya hendak menuju arah Lippo Batu Plaza, tiba-tiba ditembak pakai pistol.

"Si terduga pelaku putar balik di depan kantor kelurahan ini, kemudian mengeluarkan sejenis pistol ditembakkan kepada sepasang suami istri tersebut, dan mengenai dada sebelah kiri atas suaminya karena yang ditembak kena di depan," terangnya.

Terlihat di lokasi kejadian beberapa petugas kepolisian dan aparat kelurahan setempat masih berjaga di Kantor Kelurahan Temas. Korban saat ini disebutnya dilarikan ke RS Hasta Brata, Kota Batu, untuk perawatan lanjutan.

Kronologi Kejadian

Kapolsek Batu AKP Anton Hendry Subagio menuturkan, pihaknya menerima informasi awal dari warga adanya penembakan pukul 13.30 WIB. Korban Atok Sugiarto, istrinya Reni, dan satu anaknya saat itu tengah melaju timur atau Torongrejo ke barat naik sepeda motor. Mereka sempat disalip terduga pelaku yang naik sepeda motor yang berjalan searah dengannya.

"Kemudian dia mendahului menuju arah Lippo Plaza, ternyata si terduga pelaku putar balik di depan kantor kelurahan ini, kemudian mengeluarkan sejenis pistol ditembakan kepada sepasang suami istri tersebut," kata Anton Hendry Subagio, ditemui di lokasi kejadian, Kamis.

Korban atas nama Atok Sugiarto itu terkena tembakan di dada sebelah kiri saat mengendarai sepeda motor. Seketika darah langsung keluar darı tubuhnya, sehingga menghentikan laju kendaraannya.

 

