Pimpinan Ponpes Riyadlul Alfiyyah: Denas-Efa Cocok Pimpin Cianjur

CIANJUR - Pimpinan Ponpes Riyadlul Alfiyyah, Fesy Syarchosi Alkautsar mengatakan, pasangan Denas-Efa adalah sosok yang layak memimpin Kabupaten Cianjur.

Menurutnya, pasangan ini tidak hanya memiliki pengalaman, tetapi juga pemahaman terkait ilmu agama. Karena melihat sosok pribadinya sangat elepensi sekali dengan tipe ideal pemimpin dalam islam, meski ini negara bukan negara pemerintahan islam, namun sosok tersebut yang diiharapkan para ulama.

“Alasan kami mendukung Pak Denas karena beliau basic dan latar belakang pendidikannya memang lulusan dari pesantren, mukai dari Tsanawiyah, aliyah dan pesantren, jadi pendidikan pesantren sangat melekat sekali," ujarnya.

Diketahui, ratusan ulama Cianjur secara resmi menyatakan dukungan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Deden Nasihin dan dr Efa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Deklarasi dengan tema "Khidmah Mengembalikan Jatidiri Cianjur Kota Santri" yang dibacakan oleh perwakilan ulama yang juga Pimpinan Ponpes Riyadlul Alfiyyah tokoh, K.H Fesy Syarchosi Alkautsar, di Aula Pesantren Riyadlul Alfiyyah, Kampung Benjot, Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Kamis (10/10/2024).

Dalam acara Silaturahmi Ulama dan Halaqah Ulama Cianjur, ratusan ulama menyatakan dukungan penuh kepada pasangan Denas - Efa yang diusung oleh Partai Perindo, Golkar dan PKS, untuk memimpin Kabupaten Cianjur periode 2024-2029.

(Khafid Mardiyansyah)