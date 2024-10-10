Ratusan Ulama Cianjur Deklarasikan Dukungan untuk Denas-Efa di Pilkada 2024

CIANJUR – Ratusan ulama Cianjur secara resmi menyatakan dukungan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Deden Nasihin dan dr Efa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Deklarasi dengan tema "Khidmah Mengembalikan Jatidiri Cianjur Kota Santri" yang dibacakan oleh perwakilan ulama yang juga Pimpinan Ponpes Riyadlul Alfiyyah tokoh, K.H Fesy Syarchosi Alkautsar, di Aula Pesantren Riyadlul Alfiyyah, Kampung Benjot, Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Kamis (10/10/2024).

Dalam acara Silaturahmi Ulama dan Halaqah Ulama Cianjur, ratusan ulama menyatakan dukungan penuh kepada pasangan Denas - Efa yang diusung oleh Partai Perindo, Golkar dan PKS, untuk memimpin Kabupaten Cianjur periode 2024-2029.

Pimpinan Ponpes Riyadlul Alfiyyah tokoh, Fesy Syarchosi Alkautsar mengatakan, pasangan Denas-Efa adalah sosok yang layak memimpin Kabupaten Cianjur.