HOME NEWS INTERNATIONAL

Badai Milton Mengamuk, Warga Florida Diminta Evakuasi Atau Mati

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |11:30 WIB
Badai Milton Mengamuk, Warga Florida Diminta Evakuasi Atau Mati
Badai Milton dilaporkan terus mengamuk di Florida, Amerika Serikat (AS) dan warga diminta mengungsi secepatnya (Foto: AP)
FLORIDABadai Milton dilaporkan terus mengamuk di Florida, Amerika Serikat (AS). Orang-orang yang berada di jalur lewatnya Badai Milton diminta untuk meninggalkan rumah mereka atau menghadapi risiko kematian.

Grafik BBC yang diberi anotasi mengatakan gelombang badai dapat menenggelamkan rumah-rumah di Florida, dan kemudian menunjukkan bagaimana gelombang potensial (hingga 15 kaki) dapat mencapai hampir setinggi rumah. Grafik tersebut menunjukkan bahwa gelombang lebih mematikan saat air pasang

Wali Kota Tampa Jane Castor mengatakan situasi belum berakhir di kotanya yang padat penduduk. "Saat air pasang, sungai akan membanjiri seluruh Hillsborough County, tidak hanya di kota Tampa," terangnya.

Peta beranotasi yang menunjukkan jalur Badai Milton dan kekuatannya, menghantam pantai barat Florida sebagai badai kategori tiga, lalu melewati timur dekat Orlando yang kemudian diturunkan ke kategori satu.

Castor dan pejabat lainnya telah menghabiskan waktu berhari-hari mendesak orang-orang di jalur Milton untuk segera evakuasi atau bisa tewas. Evakuasi diperintahkan di sepanjang pantai barat karena peramal cuaca berbicara tentang curah hujan yang hanya terjadi sekali dalam 1.000 tahun di beberapa daerah.

Grafik BBC mengatakan "Badai Milton melanda Florida tengah, merusak rumah-rumah dan menyebabkan banjir". Peta tersebut menggambarkan jalur badai dari barat ke timur. Badai itu menerjang daratan dekat Siesta Key. Tampa juga ditandai, di dekat tempat orang-orang di St Petersburg tidak memiliki air. Peta tersebut juga menandai St Lucie County, tempat kematian telah dilaporkan

Milton akhirnya mendarat sebagai badai kategori tiga pada Rabu (9/10/2024) malam waktu setempat, membawa angin berkecepatan 124mph (200km/jam). Sebelumnya, badai ini dikategorikan lebih dari satu kali sebagai badai kategori lima, yang menunjukkan jenis badai terkuat.

Angin kencangnya menghantam sebuah derek ke gedung surat kabar di St Petersburg, dan juga merobek atap stadion Major League Baseball.

 

