Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pelaku Penembakan Pasutri di Kota Batu Diperiksa Kejiwaannya

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |09:17 WIB
Pelaku Penembakan Pasutri di Kota Batu Diperiksa Kejiwaannya
Pelaku Penembakan di Kota Batu Ditangkap.
A
A
A

KOTA BATU - Pelaku penembakan ke pasangan suami istri (Pasutri) akan diperiksa kejiwaannya. Hal ini untuk mendalami dugaan penyakit kejiwaan, pelaku bernama Mohang Sihombing (52) warga Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Malang, yang membuatnya melakukan tembakan ke pengendara motor lain di jalanan.

Kapolres Batu AKBP Andi Yudha Pranata mengatakan, pelaku Mohang Sihombing beralasan ketakutan berlebihan bila ada pemotor atau orang lain yang membuntutinya. Hal ini yang membuatnya nekat melepaskan tembakan ke siapa saja yang dianggap mendekatinya.

"Jadi ada merasa gelisah, merasa diikuti, kemudian bentuk reaktifnya dengan mengaktifkan penganiayaan, dengan cara melakukan penembakan senjata rakitan," ungkap Andi Yudha Pranata, dikonfirmasi, Sabtu (12/10/2024). 

Petugas juga tengah menyiapkan pemeriksaan psikologis ke pelaku untuk memastikan kejiwaannya dan apakah terjerat penyalahgunaan narkotika. Apalagi pelaku juga pernah dihukum penjara pada 2022 lalu atas kasus penembakan ke warga lainnya, dan baru bebas di pertengahan tahun 2024.

"(Pemeriksaan kejiwaan) segera kita laksanakan, kita akan mendatangkan ahli, untuk pendalaman penjiwaan dan tes narkoba juga, include. Pelaku juga residivis kasus penembakan juga tahun 2022, sudah bebas darı penjara dihukum dua tahun," jelasnya

Di sisi lain, korban penembakan pengendara sepeda motor di Kota Batu berangsur-angsur membaik. Atok Sugiarto sudah menjalani operasi pengangkatan proyektil pada Jumat pagi (11/10/2024) sekitar pukul 10.00 WIB. Korban ditangani oleh sejumlah tim dokter sub spesialis di RS Hasta Brata, Kota Batu.

"Tim yang melakukan operasi adalah dokter spesialis bedah thorax kardio vascular, dan dokter anastesi dan operator dari RSSA Malang,"  kata dia.

Menurutnya, proses operasi berlangsung lancar dan tanpa kendala. Dimana sekitar pukul 13.30 WIB, pria yang berprofesi sebagai penjual bakso itu sudah turun dari meja operasi dan dalam keadaan sadar. Sementara pada sorenya Atok mulai dipindahkan ke ruang rawat inap biasa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/338/3112475/penembakan-ICWv_large.jpg
2 Anggota TNI AL Didakwa atas Pembunuhan Bos Rental, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/608/3111317/penembakan-UmRM_large.jpg
Breaking News! Seorang Polisi Ditembak Pria Misterius di Deliserdang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/337/3111091/mayat-UW8O_large.jpg
1 WNI yang Ditembak Maritim Malaysia Meninggal Usai Operasi Ginjal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/338/3110617/penembakan-CmZX_large.jpg
Penembak Pria hingga Tewas di Bogor Diduga Orang Bayaran, Pelaku Utama Diburu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/338/3110135/penembakan-krbx_large.jpg
Korban Penembakan di Bogor Diduga Sudah Ditarget Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/338/3110130/penembakan-mlj2_large.jpg
Ditembak OTK, Pria di Bogor Alami Luka di Dada dan Pinggul
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement