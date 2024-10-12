Pelaku Penembakan Pasutri di Kota Batu Diperiksa Kejiwaannya

KOTA BATU - Pelaku penembakan ke pasangan suami istri (Pasutri) akan diperiksa kejiwaannya. Hal ini untuk mendalami dugaan penyakit kejiwaan, pelaku bernama Mohang Sihombing (52) warga Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Malang, yang membuatnya melakukan tembakan ke pengendara motor lain di jalanan.

Kapolres Batu AKBP Andi Yudha Pranata mengatakan, pelaku Mohang Sihombing beralasan ketakutan berlebihan bila ada pemotor atau orang lain yang membuntutinya. Hal ini yang membuatnya nekat melepaskan tembakan ke siapa saja yang dianggap mendekatinya.

"Jadi ada merasa gelisah, merasa diikuti, kemudian bentuk reaktifnya dengan mengaktifkan penganiayaan, dengan cara melakukan penembakan senjata rakitan," ungkap Andi Yudha Pranata, dikonfirmasi, Sabtu (12/10/2024).

Petugas juga tengah menyiapkan pemeriksaan psikologis ke pelaku untuk memastikan kejiwaannya dan apakah terjerat penyalahgunaan narkotika. Apalagi pelaku juga pernah dihukum penjara pada 2022 lalu atas kasus penembakan ke warga lainnya, dan baru bebas di pertengahan tahun 2024.

"(Pemeriksaan kejiwaan) segera kita laksanakan, kita akan mendatangkan ahli, untuk pendalaman penjiwaan dan tes narkoba juga, include. Pelaku juga residivis kasus penembakan juga tahun 2022, sudah bebas darı penjara dihukum dua tahun," jelasnya

Di sisi lain, korban penembakan pengendara sepeda motor di Kota Batu berangsur-angsur membaik. Atok Sugiarto sudah menjalani operasi pengangkatan proyektil pada Jumat pagi (11/10/2024) sekitar pukul 10.00 WIB. Korban ditangani oleh sejumlah tim dokter sub spesialis di RS Hasta Brata, Kota Batu.

"Tim yang melakukan operasi adalah dokter spesialis bedah thorax kardio vascular, dan dokter anastesi dan operator dari RSSA Malang," kata dia.

Menurutnya, proses operasi berlangsung lancar dan tanpa kendala. Dimana sekitar pukul 13.30 WIB, pria yang berprofesi sebagai penjual bakso itu sudah turun dari meja operasi dan dalam keadaan sadar. Sementara pada sorenya Atok mulai dipindahkan ke ruang rawat inap biasa.