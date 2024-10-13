Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prinsip RIDO Bangun DKI, Suswono Jelaskan Implementasi Dana Rp200 Juta Per Tahun untuk Desentralisasi RW

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |03:08 WIB
Prinsip RIDO Bangun DKI, Suswono Jelaskan Implementasi Dana Rp200 Juta Per Tahun untuk Desentralisasi RW
Suswono. (Foto: Okezone/Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Suswono menjelaskan implementasi dana Rp200 juta per tahun untuk desentralisasi RW di Jakarta. 

Menurutnya dana itu bisa dipergunakan RW untuk mengatasi permasalahan wilayah masing-masing sehingga masyarakat ikut bergerak bersama membangun Jakarta.

"Begini kita ingin agar masyarakat ikut partisipasi dalam pembangunan ini makanya dibuat desentralisasi dan basisnya apa? RW karena sesungguhnya punya problem yang sesungguhnya bisa mengatasinya sendiri tapi terkendala pendanaan," kata Suswono saat ditemui di DPP PKS, TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat (11/10/2024).

"Dengan dana Rp200 juta per tahun artinya selama 5 tahun Rp1 miliar bisa merancang kira kira tahun pertama apa yang menjadi prioritas," tambahnya.

Suswono mencontohkan dana Rp200 juta itu bisa untuk mengatasi permasalah banjir apabila wilayah RW itu menjadi langganan. Nantinya dengan proses musyawarah bersama anggaran itu bisa dikucurkan mengatasi permasalahan banjir.

"Katakanlah daerah itu langganan banjir, mereka akan musyawarah kan dengan Rp200 juta bisa mengatasi banjir. Nanti disana terlibat posyandu, PKK, LMKnya termasuk tokoh tokoh dilibatkan sehingga ada musyawarah bayangkan ada 1.700-an Rw di Jakarta untuk lakukan musyawarah menyelesaikan permasalahan di wilayahnya akan menarik bagian dari desentralisasi," ucapnya.

Suswono menekankan bahwa prinsip pasangan RIDO yakni membangun DKI yang memiliki makna tersendiri.

"Karena prinsip RIDO membangun DKI, Desentralisasi, Kolaborasi, dan Inovasi," ungkapnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/338/3095835//pramono_anung_dan_rano_karno-0HE2_large.jpg
Pramono-Rano Bakal Adopsi Program RIDO dan Dharma-Kun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/338/3095507//calon_gubernur_jakarta_terpilih_pramono_anung-AIEQ_large.jpg
Pramono Bakal Akomodir Program Paslon Lain saat Pimpin Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095237//ridwan_kamil_dan_pramono_anung-mczW_large.jpg
Ridwan Kamil Peluk dan Cium Tangan Pramono, Sampaikan Selamat Menjadi Gubernur Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095226//ridwan_kamil-fqoZ_large.jpg
Pilkada Jakarta Usai, Ridwan Kamil : Tak Ada Kata Akhir dalam Pengabdian kepada Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095112//ridwan_kamil-U5mv_large.JPG
Tak Ajukan Gugatan ke MK, Kang Emil: RIDO Ingin Beri Contoh Politik Santun dan Kompetisi Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095116//pilkada-5SpO_large.jpg
Ridwan Kamil Minta Masukan Prabowo dan Pimpinan Partai Sebelum Putuskan Tak Gugat Pilkada Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement