Prinsip RIDO Bangun DKI, Suswono Jelaskan Implementasi Dana Rp200 Juta Per Tahun untuk Desentralisasi RW

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Suswono menjelaskan implementasi dana Rp200 juta per tahun untuk desentralisasi RW di Jakarta.

Menurutnya dana itu bisa dipergunakan RW untuk mengatasi permasalahan wilayah masing-masing sehingga masyarakat ikut bergerak bersama membangun Jakarta.

"Begini kita ingin agar masyarakat ikut partisipasi dalam pembangunan ini makanya dibuat desentralisasi dan basisnya apa? RW karena sesungguhnya punya problem yang sesungguhnya bisa mengatasinya sendiri tapi terkendala pendanaan," kata Suswono saat ditemui di DPP PKS, TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat (11/10/2024).

"Dengan dana Rp200 juta per tahun artinya selama 5 tahun Rp1 miliar bisa merancang kira kira tahun pertama apa yang menjadi prioritas," tambahnya.

Suswono mencontohkan dana Rp200 juta itu bisa untuk mengatasi permasalah banjir apabila wilayah RW itu menjadi langganan. Nantinya dengan proses musyawarah bersama anggaran itu bisa dikucurkan mengatasi permasalahan banjir.

"Katakanlah daerah itu langganan banjir, mereka akan musyawarah kan dengan Rp200 juta bisa mengatasi banjir. Nanti disana terlibat posyandu, PKK, LMKnya termasuk tokoh tokoh dilibatkan sehingga ada musyawarah bayangkan ada 1.700-an Rw di Jakarta untuk lakukan musyawarah menyelesaikan permasalahan di wilayahnya akan menarik bagian dari desentralisasi," ucapnya.

Suswono menekankan bahwa prinsip pasangan RIDO yakni membangun DKI yang memiliki makna tersendiri.



"Karena prinsip RIDO membangun DKI, Desentralisasi, Kolaborasi, dan Inovasi," ungkapnya.

(Qur'anul Hidayat)