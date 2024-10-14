Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Menkumham Ajak Mahasiswa Kontribusi Pengembangan Hukum Indonesia

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |08:17 WIB
Menkumham Ajak Mahasiswa Kontribusi Pengembangan Hukum Indonesia
Menkumham Bersama dengan Para Mahasiswa. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia (RI) Supratman Andi Agtas mengajak generasi muda atau para mahasiswa untuk turut berkontribusi dalam pengembangan hukum di Indonesia.

"Dengan semakin kompleksnya tantangan zaman, kita harus terus memperkuat regulasi melalui pendekatan berbasis elektronik," kata Menkumham RI Supratman Andi Agtas saat menjadi pembicara pada kuliah umum di Universitas Tadulako di Palu, dikutip, Senin (14/10/2024). 

Pada kesempatan itu, ia menjelaskan terkait perkembangan sistem hukum di Indonesia. Supratman, yang juga dikenal sebagai mantan dosen di kampus ini menekankan pentingnya penguatan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan nasional.



Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen, termasuk akademisi, untuk ikut berperan dalam proses pembentukan hukum yang berorientasi pada kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137448/pelayanan_publik-ByrE_large.jpg
Dorong Warga Sadar Hukum, Ditjen AHU Kemenkum Kembali Buka Layanan di MPP Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111757/iwakum_resmi_berbadan_hukum-93na_large.jpg
Wamenkum: Iwakum Harus Jadi Kontrol Sosial yang Kredibel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/337/3105477/ikatan_notaris_indonesia-1glu_large.jpg
Kepengurusan INI yang Diakui Kemenkum Dipersoalkan, Dualisme Belum Berakhir?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/337/3105028/hukum-MOPv_large.jpg
Sengketa Kepengurusan Usai, Kemenkum Akui Irfan Ardiansyah Sebagai Ketua Ikatan Notaris Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/337/3093944/kabinet_merah_putih-x0zV_large.jpg
Jalankan Instruksi Prabowo, Menkum Supratman Kebut Digitalisasi Pelayanan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/337/3092237/prabowo-6cHJ_large.jpg
Menteri Hukum Tekankan Pentingnya Peran Badan Strategi Kebijakan Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement