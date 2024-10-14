Menkumham Ajak Mahasiswa Kontribusi Pengembangan Hukum Indonesia

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia (RI) Supratman Andi Agtas mengajak generasi muda atau para mahasiswa untuk turut berkontribusi dalam pengembangan hukum di Indonesia.



"Dengan semakin kompleksnya tantangan zaman, kita harus terus memperkuat regulasi melalui pendekatan berbasis elektronik," kata Menkumham RI Supratman Andi Agtas saat menjadi pembicara pada kuliah umum di Universitas Tadulako di Palu, dikutip, Senin (14/10/2024).

Pada kesempatan itu, ia menjelaskan terkait perkembangan sistem hukum di Indonesia. Supratman, yang juga dikenal sebagai mantan dosen di kampus ini menekankan pentingnya penguatan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan nasional.





Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen, termasuk akademisi, untuk ikut berperan dalam proses pembentukan hukum yang berorientasi pada kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.