HOME NEWS NUSANTARA

Survei Pilkada Banjarbaru: Elektabilitas Pasangan Lisa-Wartono 48,1 Persen

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |13:57 WIB
Survei Pilkada Banjarbaru: Elektabilitas Pasangan Lisa-Wartono 48,1 Persen
Ilustrasi Pilkada Serentak 2024
A
A
A

JAKARTA - Survei Trust Indonesia menunjukkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Lisa Halaby-Wartono unggul dalam sigi terbaru lembaga tersebut. Tingkat keterpilihan atau elektabilitas pasangan Lisa-Wartono sebesar 48,1 persen.

Sementara responden yang belum menentukan pilihan alias tidak tahu hanya berjumlah sekitar 5,7 persen. Diketahui, Erna Lisa Halaby-Wartono didukung Perindo, PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Gelora, PKS, Garuda, PAN, PBB Demokrat dan PSI.

“Survei Trust Indonesia yang berlangsung akhir September kemarin menunjukkan fakta terkini dukungan masyarakat Banjarbaru yang lebih banyak memilih pasangan Lisa-Wartono. Elektabilitas Lisa-Wartono sebesar 48,1 persen. Sementara pasangan Aditya-Said memiliki elektabilitas 46,3 persen,” ujar Direktur Riset Trust Indonesia Ahmad Fadhli, Senin (14/10/2024).

Apalagi, bagi Fadhli, pemilih pasangan Lisa-Wartono didominasi oleh para pemilih loyal (strong voters) yang lebih banyak ketimbang pasangan Aditya-Said. Imbasnya, ungkap dia, potensi perolehan suara pasangan Lisa-Wartono di kemudian hari akan jauh lebih besar daripada pasangan yang lain.

“Strong voters pemilih Lisa-Wartono sebesar 41,0 persen juga lebih besar daripada Aditya-Said. Itu artinya tren perolehan suara Lisa-Wartono ke depan bisa bertambah atau lebih tinggi dari kondisi saat ini,” ucap Fadhli.

Fadhli pun menyebut dua isu yang saat ini menjadi perhatian masyarakat Banjarbaru. Pertama, dinasti politik dan yang kedua adalah figur bersih dari korupsi. 

 

Halaman:
1 2
      
