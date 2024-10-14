Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Survei Cyrus Network: Herman Deru-Cik Ujang Unggul 64,7% di Pilgub Sumsel 2024

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |02:28 WIB
Survei Cyrus Network: Herman Deru-Cik Ujang Unggul 64,7% di Pilgub Sumsel 2024
Cyrus Network
A
A
A

PALEMBANG - Elektabilitas pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru - Cik Ujang dalam survei terbaru yang dilakukan Cyrus Network menunjukkan angka 64,7%. 

Sementara pesaingnya, pasangan Mawardi Yahya - Anita Noeringhati baru mencapai 15,0% dan Eddy Santana Putra - Riezky Aprilia 10,3 %.  Sisanya yang mengaku belum memutuskan, masih ragu, dan tidak tahu ada 7,2 %, tidak menjawab atau rahasia 2,4 % dan yang tidak memilih 0,4%. Hal itu diungkapkan CEO Cyrus Network, Fadhli MR, dalam pemaparan hasil survei di Palembang, Minggu (13/10/2024). 

Dalam pertanyaan terbuka (Top of Mind), nama Cagub Petahana Herman Deru dianggap masih paling layak dipilih menjadi Gubernur. Angkanya mencapai 55,9%, di bawahnya Mawardi Yahya 10,8 % diikuti Eddy Santana Putra 5,9%.

Dalam pertanyaan tertutup tidak berpasangan, dimana responden diberikan pilihan jawaban. Elektabilitas Cagub Herman Deru 65,1%, Mawardi Yahya 14,1 % dan Eddy Santana Putra 10,7%. Untuk posisi Cawagub, elektabiltas Cik Ujang 42,7 %, Anita Noeringhati 14,2 %, dan Riezky Aprilia 9,1 %. 

Dengan selisih angka elektabilitas pasangan yang cukup jauh, dan waktu pencoblosan yang kurang lebih hanya tinggal lima minggu lagi. Fadhli berpendapat, elektabilitas Herman Deru -Cik Ujang sulit untuk dikejar. 

"Masih ada waktu sekitar lima minggu yang bisa dimanfaatkan. Namun, dengan melihat selisih angka dan sisa waktu saat ini, berat bagi penantang untuk dapat mengejar elektabilitas petahana. Sulit tapi bukan berarti tidak mungkin ya," tegas Fadhli. 

Keunggulan Herman Deru, menurut Fadhli salah satunya karena kinerjanya sebagai Gubernur dinilai baik oleh masyarakat Sumsel. Tingkat kepuasan (Aproval Ratting), terhadap kinerja Herman Deru sebagai Gubernur mencapai 75,3%. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137340//pilkada-Y9Fj_large.jpeg
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Tuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432//bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350//kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317//mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement