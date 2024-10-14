Survei Cyrus Network: Herman Deru-Cik Ujang Unggul 64,7% di Pilgub Sumsel 2024

PALEMBANG - Elektabilitas pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru - Cik Ujang dalam survei terbaru yang dilakukan Cyrus Network menunjukkan angka 64,7%.

Sementara pesaingnya, pasangan Mawardi Yahya - Anita Noeringhati baru mencapai 15,0% dan Eddy Santana Putra - Riezky Aprilia 10,3 %. Sisanya yang mengaku belum memutuskan, masih ragu, dan tidak tahu ada 7,2 %, tidak menjawab atau rahasia 2,4 % dan yang tidak memilih 0,4%. Hal itu diungkapkan CEO Cyrus Network, Fadhli MR, dalam pemaparan hasil survei di Palembang, Minggu (13/10/2024).

Dalam pertanyaan terbuka (Top of Mind), nama Cagub Petahana Herman Deru dianggap masih paling layak dipilih menjadi Gubernur. Angkanya mencapai 55,9%, di bawahnya Mawardi Yahya 10,8 % diikuti Eddy Santana Putra 5,9%.

Dalam pertanyaan tertutup tidak berpasangan, dimana responden diberikan pilihan jawaban. Elektabilitas Cagub Herman Deru 65,1%, Mawardi Yahya 14,1 % dan Eddy Santana Putra 10,7%. Untuk posisi Cawagub, elektabiltas Cik Ujang 42,7 %, Anita Noeringhati 14,2 %, dan Riezky Aprilia 9,1 %.

Dengan selisih angka elektabilitas pasangan yang cukup jauh, dan waktu pencoblosan yang kurang lebih hanya tinggal lima minggu lagi. Fadhli berpendapat, elektabilitas Herman Deru -Cik Ujang sulit untuk dikejar.

"Masih ada waktu sekitar lima minggu yang bisa dimanfaatkan. Namun, dengan melihat selisih angka dan sisa waktu saat ini, berat bagi penantang untuk dapat mengejar elektabilitas petahana. Sulit tapi bukan berarti tidak mungkin ya," tegas Fadhli.

Keunggulan Herman Deru, menurut Fadhli salah satunya karena kinerjanya sebagai Gubernur dinilai baik oleh masyarakat Sumsel. Tingkat kepuasan (Aproval Ratting), terhadap kinerja Herman Deru sebagai Gubernur mencapai 75,3%.