Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Berenang di Pantai Kilua, 2 Bocah Tewas Tenggelam

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |22:39 WIB
Berenang di Pantai Kilua, 2 Bocah Tewas Tenggelam
Bocah tewas tenggelam (foto: Okezone)
A
A
A

TANGGAMUS - Dua bocah ditemukan tewas akibat tenggelam saat berenang di Dermaga Apung, Pantai Kiluan, Klumbayan, Tanggamus, Senin 14 Oktober 2024.

Kasat Polairud Polres Tanggamus, Iptu Zulkarnain mengatakan, dua korban tersebut berinisial PA (6) dan D (7) merupakan warga Kiluan Negeri.

Zulkarnain menuturkan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu kedua korban sedang berenang di Dermaga Apung Pantai Kiluan. 

"Pada saat itu, kondisi air laut sedang surut, namun sekitar pukul 17.00 WIB air laut mulai pasang. Situasi ini menyebabkan kedua korban terseret arus dan tenggelam," ujar Zulkarnain saat dikonfirmasi, Selasa (15/10/2024).

Setelah kejadian tersebut, keluarga korban dan warga setempat langsung melakukan pencarian hingga akhirnya kedua korban berhasil ditemukan sekitar pukul 17.30 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172931//petugas_saat_evakuasi_remaja_lompat_ke_kalimalang-J5TE_large.jpg
Nekat Lompat ke Kalimalang, Remaja 17 Tahun Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169461//tim_sar-ur0X_large.jpg
Tim SAR Gabungan Masih Mencari Penarik Perahu yang Tenggelam di Cilincing Saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169399//tim_sar_saat_mencari_korban_tenggelam-V6v2_large.jpg
Pria di Cilincing Hilang Usai Tercebur Sungai saat Operasikan Perahu Eretan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3164036//pemancing_tewas_digulung_gelombang_tinggi-mci6_large.jpg
Tragedi di Perairan Tanjung Emas: Ombak Tinggi Seret 5 Pemancing, 2 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/340/3163551//1_orang_hanyut_ditemukan_tewas_di_sungai_pasaman-JXtI_large.jpg
Diterjang Air Bah, 1 Orang Hanyut Ditemukan Tewas di Sungai Pasaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/340/3153196//tiga_wisatawan_digulung_ombak_pantai_karangseke_satu_orang_tewas-oYje_large.jpg
Tiga Wisatawan Digulung Ombak Pantai Karangseke, Satu Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement