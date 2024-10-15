Berenang di Pantai Kilua, 2 Bocah Tewas Tenggelam

TANGGAMUS - Dua bocah ditemukan tewas akibat tenggelam saat berenang di Dermaga Apung, Pantai Kiluan, Klumbayan, Tanggamus, Senin 14 Oktober 2024.

Kasat Polairud Polres Tanggamus, Iptu Zulkarnain mengatakan, dua korban tersebut berinisial PA (6) dan D (7) merupakan warga Kiluan Negeri.

Zulkarnain menuturkan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu kedua korban sedang berenang di Dermaga Apung Pantai Kiluan.

"Pada saat itu, kondisi air laut sedang surut, namun sekitar pukul 17.00 WIB air laut mulai pasang. Situasi ini menyebabkan kedua korban terseret arus dan tenggelam," ujar Zulkarnain saat dikonfirmasi, Selasa (15/10/2024).

Setelah kejadian tersebut, keluarga korban dan warga setempat langsung melakukan pencarian hingga akhirnya kedua korban berhasil ditemukan sekitar pukul 17.30 WIB.