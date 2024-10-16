Pilwalkot Blitar, Begini Peta Elektabilitas Dua Paslon

BLITAR - Dua pasangan calon (Paslon) untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Blitar 2024 telah ditetapkan oleh KPU. Keduanya Bambang Rianto (Kawit)-Bayu Kuncoro dan Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba.

Pasangan Bambang-Bayu dikenal sebagai sosok politisi senior diusung oleh partai-partai besar seperti PDIP, Gerindra, Golkar, dan PPP, bersama enam partai nonparlemen.

Bambang, yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Blitar selama satu periode, melanjutkan karier politiknya di DPRD Jawa Timur selama dua periode. Di sisi lain, Bayu saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Blitar untuk periode 2019-2024.

Meskipun seharusnya dirinya dilantik kembali untuk periode 2024-2029, Bayu memilih untuk mundur dari kursi legislatif demi mendampingi Bambang di Pilwalkot Blitar 2024.

Sementara itu, pasangan rival Ibbin-Elim adalah wajah baru yang menarik perhatian masyarakat Kota Blitar. Ibbin, yang merupakan Wasekjen Pimpinan Pusat GP Ansor dan kader PKB, serta Elim kader Gerindra yang sebelumnya gagal di Pileg 2024, diusung oleh PKB, PAN, Demokrat, dan tiga partai nonparlemen.

Ibbin-Elim menawarkan visi dan gebrakan untuk memajukan Kota Blitar. "Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) melakukan survei untuk mengukur tingkat elektabilitas kedua pasangan calon dengan melibatkan 1.200 warga Kota Blitar yang terdaftar dalam DPT Pilkada 2024," kata Direktur Eksekutif LKPI Togu Lubis, Rabu (16/10/2024).

Togu menjelaskan, pengambilan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling, mencakup responden yang tersebar secara proporsional di 21 kelurahan.

Survei ini memiliki margin of error sekitar 2,81% dengan tingkat kepercayaan 95%, dan data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka. Survei digelar sejak 2-12 Oktober 2024. "Hasil survei menunjukkan tingkat pengenalan pasangan Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba mencapai 83,8%, artinya delapan dari sepuluh warga Kota Blitar mengenal mereka," kata Togu.