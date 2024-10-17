Gempa Berkekuatan M4,5 Guncang Tual Maluku

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,5 mengguncang wilayah Tual Maluku, Kamis (17/10/2024). Demikian informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

"Gempa Mag:4.5, 17-Oct-2024 03:48:25WIB," tulis BMKG melalui akun @infoBMKG.

BMKG menambahkan, bahwa lokasi koordinat gempa berada pada 5.65 LS-133.28 BT. Pusat gempa 58 km Tenggara Tual, Maluku.

Kedalaman gempa 38 Km. "BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Begitu juga dengan kerusakan yang ditimbulkan.



(Arief Setyadi )