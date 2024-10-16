Gempa M3,0 Guncang Donggala Sulteng

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,0 mengguncang wilayah Donggala, Sulawesi Tengah, pada Rabu (16/10/2024) sekira pukul 23.13 WIB.

Berdasarkan laporan dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.19 Lintang Selatan - 119.78 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.0, 16-Oct-2024 23:13:24WIB, Lok:0.19LS, 119.78BT (26 km BaratLaut DONGGALA-SULTENG), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)