Puluhan Muda-Mudi di Bojonegoro Diamankan Petugas Saat Asyik Indehoy di Homestay

BOJONEGORO - Petugas Sat Reskrim Polres Bojonegoro, menggelar razia di Home Stay Elite, yang ada di Jalan Veteran Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Dalam kegiatan aparat mengamankan 28 orang.

"Sebanyak 21 orang sepasang muda-mudi tidak ada ikatan pernikahan yang sah kita amankan," kata Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, AKP Bayu Adjie Sudarmono, Kamis (17/10/24).

Selain puluhan pasangan muda mudi bukan suami istri, polisi juga mengamankan sebanyak empat perempuan, yang diduga pekerja seks komersial yang beroperasi melalui aplikasi.

"Ada 4 orang yang menjajakan dirinya melalui aplikasi M*chat juga kita amankan," tambah AKP Bayu.

Polisi lulusan Akpol tahun 2015 ini menambahkan, jika selain mengamankan muda mudi, dan pekerja seks tersebut, pihaknya juga mengamankan satu orang petugas resepsionis, serta dua orang tanpa pasangan.

"Tindakan ini dilakukan Satreskrim Polres Bojonegoro sebagai upaya preemtif dan prefentif, untuk mengurangi penyakit masyarakat sebagai bentuk menjaga Harkamtibmas di wilayah hukum Polres Bojonegoro," tuturnya.

(Puteranegara Batubara)