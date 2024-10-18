Bikin Geger! Tubuh Peserta CPNS di Lombok Tengah Mendadak Kaku saat Ikuti Tes

Peserta CPNS di Lombok Tengah kaku saat tes (foto: dok ist)

JAKARTA - Sebuah video viral di media sosial, seorang peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendadak tubuhnya kaku saat mengikuti tes. Hal itu pun membuat panik seluruh panitia hingga aparat yang berjaga dilokasi.

Video insiden tersebut diunggah oleh akun @jokiskripsisoloo di Instagram, Jumat (18/10/2024).

“Seorang peserta CPNS di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah NTB tiba-tiba kaku saat menjalani tes,” tulis @jokiskripsisoloo dalam unggahannya.

Dalam video itu, terlihat wanita yang mengenakan seragam hitam putih tampak kaku dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali, hanya dapat duduk dengan kaku sambil memegang secarik kertas.

Wanita tersebut nampak hanya bisa mengedipkan matanya dengan kondisi kepala mendongak ke atas. Panitia hingga petugas akhirnya menggotong wanita tersebut ke mobil ambulans yang sudah disiapkan oleh panitia.