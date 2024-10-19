Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ribuan Warga Antusias Beri Dukungan ke Cagub Sulteng Ahmad Ali Saat Kampanye di Masama

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |13:11 WIB
Ribuan Warga Antusias Beri Dukungan ke Cagub Sulteng Ahmad Ali Saat Kampanye di Masama
Ahmad Ali berkampanye di Masama, Banggai. (Foto: dok Ist)
BANGGAI - Ribuan warga berbondong-bondong menghadiri kampanye calon gubernur (Cagub) Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor urut 1 Ahmad Ali di Desa Serese, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Jumat (18/10/2024).

Lokasi kampanye yang becek akibat hujan, tidak menghalangi warga yang ingin menemui calon orang nomor 1 di Sulawesi Tengah itu. Mereka ingin mendengarkan gagasan serta visi misi yang ingin dikerjakan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Ahmad Ali-Abdul Karim Al Jufri.

"Ini bagus calon gubernur, dia peduli dan tahu apa yang dibutuhkan masyarakatnya, bukan cuma bajanji-janji saja," ucap Rahma, salah satu warga.

Dia mengaku bakal memberikan dukungan kepada pasangan calon gubernur nomor urut 1 dengan tagline Beramal itu. Lantaran dianggap punya program yang pro terhadap masyarakat.

Pada kesempatan itu, Ahmad Ali menyampaikan berbagai persoalan di Sulawesi Tengah yang ingin diselesaikan jika terpilih sebagai gubernur, termasuk menyejahterakan masyarakat petani lewat program yang telah jadi komitmennya bersama Abdul Karim Al Jufri.

"Kalau kita ingin petani berdaya, tidak banyak yang perlu dikerjakan. Pertama, cukup pastikan benih saat musim tanam tiba," katanya.

