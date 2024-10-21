Tanggapan Jokowi Terkait Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto

SOLO - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pembentukan kabinet merah putih oleh Presiden ke-8 Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi yakin jajaran menteri yang telah ditunjuk oleh Prabowo adalah yang terbaik.

"Saya meyakini yang dipilih Pak Prabowo adalah yang terbaik dari yang ada," katanya di Sumber, Minggu (20/10).

Jokowi menegaskan bahwa jajaran menteri yang telah dikenalkan Prabowo merupakan hak prerogatif dari Presiden. Menurutnya, nama-nama yang telah diumumkan sudah melewati pertimbangan matang.

"Semuanya 100 persen hak prerogatif presiden semuanya saya kira saya kira sudah lewat pertimbangkan yang matang siapapun yang telah dipilih itu pasti melalui pertimbangan yang matang, melalui kalkulasi yang juga matang," bebernya.