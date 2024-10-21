Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Tanggapan Jokowi Terkait Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto

Romensy August , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |03:03 WIB
Tanggapan Jokowi Terkait Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto
Joko Widodo
A
A
A

SOLO - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pembentukan kabinet merah putih oleh Presiden ke-8 Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Jokowi yakin jajaran menteri yang telah ditunjuk oleh Prabowo adalah yang terbaik.

"Saya meyakini yang dipilih Pak Prabowo adalah yang terbaik dari yang ada," katanya di Sumber, Minggu (20/10).

Jokowi menegaskan bahwa jajaran menteri yang telah dikenalkan Prabowo merupakan hak prerogatif dari Presiden. Menurutnya, nama-nama yang telah diumumkan sudah melewati pertimbangan matang.

"Semuanya 100 persen hak prerogatif presiden semuanya saya kira saya kira sudah lewat pertimbangkan yang matang siapapun yang telah dipilih itu pasti melalui pertimbangan yang matang, melalui kalkulasi yang juga matang," bebernya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179681//ajudan_jokowi_kompol_syarif_terjengkang_saat_dampingi_wawancara-APup_large.png
Terpukau Lihat Wajah Jokowi Kinclong saat Wawancara, Ajudan Malah Kejengkang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179665//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-Ebqa_large.jpg
Jokowi Ogah Pindah ke Rumah Pensiun Colomadu: Rumah Kecil Pun Bikin Senang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179606//jokowi-C1rg_large.jpg
Raja Juli Bicara Empat Mata dengan Jokowi di Solo, Apa yang Dibahas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179588//jokowi_angkat_bicara_soal_kereta_cepat_whossh-qnhN_large.jpg
Soal Polemik Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Massal Bukan Cari Untung, Tapi Manfaat Sosial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179577//nadiem_makarim-Ad4M_large.jpg
Terkuak! Grup WA 'Mas Menteri Core Team' Dibuat Nadiem Usai Dipanggil Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178931//rumah_jokowi-vBAY_large.png
4 Fakta Rumah Pensiun Jokowi Seluas 12.000 Meter Persegi hingga Dapat Rp30 Juta per Bulan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement