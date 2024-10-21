Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kecelakaan Maut Mobil Travel Vs Truk Tewaskan 5 Orang, Polisi Cek CCTV

Jaka Samudra , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |13:30 WIB
Kecelakaan maut antara mobil travel dengan truk di Tol Pasuruan menewaskan 5 orang (Foto : iNews)
A
A
A

PASURUAN - Kecelakaan maut terjadi antara mobil travel dengan truk di Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo. Diketahui, mobil tersebut mengangkut belasan penumpang.

Dalam kecelakaan terrsebut menewaskan lima penumpang di lokasi kejadian. Sementara, 8 orang lainnya mengalami luka-luka, semuanya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Diduga, penyebab kecelakaan karena sopir travel mengantuk.

Iring-iringan mobil ambulans mengangkut korban kecelakaan maut menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin (21/10/2024) pagi tadi.

Kecelakaan maut terjadi saat mobil travel jenis Elf melaju dari Situbondo menuju Madura dengan kencang. Sesampainya di Kilometer 814 Tol Pasuruan-Probolinggo, tepatnya di Desa Cukur Gondang, Kecamatan Grati, Kabupaten Setempat, sopir elf bernama Adi Ifannor, menabrak truk di depannya hingga ringsek dibagian depannya.

"Diduga penyebab kecelakaan karena sopir mengantuk hingga tak menguasai laju kendaraannya, setelah menempuh perjalanan jarak jauh," Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Davis Busin.

Polisi, kata dia juga akan menyelidiki dengan mengecek CCTV di sekitar lokasi kejadian. Saat ini, mobil travel diamankan di exit Tol Grati, sementara itu polisi masih menunggu keluarga korban perjalanan dari Madura menuju RSUD Grati.

Ada lima korban meninggal dunia dan delapan lainnya mengalami luka-luka. Dari delapan korban luka, dua di antaranya masih balita.

(Angkasa Yudhistira)

      
