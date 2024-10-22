Peristiwa 22 Oktober: Hari Santri Nasional

SEUMLAH peristiwa penting dan bersejarah di seluruh belahan dunia terjadi pada tanggal 22 Oktober. Salah satu di antaranya peringatan Hari Santri Nasional.

Berikut beberapa peristiwa penting pada 22 Oktober:.

Hari Santri Nasional

Tepat pada 22 Oktober 2015 diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Penetapan Hari Santri Nasional dimaksudkan untuk meneladankan semangat jihad kepada para santri tentang keindonesiaan yang digelorakan para ulama.

Tanggal 22 Oktober merujuk pada satu peristiwa bersejarah yakni seruan yang dibacakan oleh Pahlawan Nasional KH Hasjim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Seruan ini berisi perintah kepada umat Islam untuk berperang (jihad) melawan tentara sekutu yang ingin menjajah kembali wilayah Republik Indonesia pasca-Proklamasi Kemerdekaan.

Sastrawan Keluarkan Manifesto

Beberapa sastrawan Indonesia yang kemudian dikenal dengan sebutan Angkatan '45 mengeluarkan manifesto. Manifesto sendiri adalah pernyataan sikap sebuah kelompok yang diumumkan kepada publik dan sering bermuatan politis.

Para sastrawan tersebut mengeluarkan surat yang bernama Surat Kepercayaan Gelanggang yang diterbitkan ke dalam salah satu majalah pada 22 Oktober.