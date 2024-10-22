Gempa M5,0 Guncang Tanimbar Maluku, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5,0 mengguncang wilayah Barat Laut Tanimbar, Maluku pada Selasa (22/10/2024).

Demikian informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). BMKG menyebut gempa terjadi sekira pukul 09.36 WIB.

Pusat gempa berada 249 km Barat Laut Tanimbar. Sementara lokasi koordinat gempa 5.91 Lintang Selatan - 130.41 Bujur Timur.

Kedalaman gempa 10 Kilometer. BMKG memastikan gempa tersebut tak berpotensi tsunami.

"Tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.



