INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gembong Teroris Bengis KKB Mairon Tabuni Ditangkap di Bandara Ilaga, Ini Daftar Kejahatannya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |16:52 WIB
Gembong Teroris Bengis KKB Mairon Tabuni Ditangkap di Bandara Ilaga, Ini Daftar Kejahatannya
Petinggi Teroris KKB Mairon Tabuni Ditangkap di Bandara Ilaga
A
A
A

PAPUA - Satgas Damai Cartenz kembali berhasil menangkap anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Adapun anggota teroris tersebut bernama Mairon Tabuni alias Solikin yang ditangkap di Bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz-2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, membenarkan penangkapan petinggi KKB yang dikenal bengis dan sadis tersebut di Bandara Aminggaru Ilaga.

“Kami telah mengamankan DPO KKB Puncak atas nama Mairon Tabuni alias Solikin,” ujar Brigjen Faizal, Selasa (22/10/2024).

“Yang bersangkutan terlibat dalam kriminal penyerangan dan penembakan warga sipil di Ilaga Kabupaten Puncak,”tandasnya.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenzm, Kombes Pol Bayu Suseno, menambahkan bahwa Mairon Tabuni merupakan anggota KKB Kepala Air pimpinan Papuanus alias Jeki Murib di Kabupaten Puncak.

Saat ini, Mairon Tabuni telah dibawa ke Posko Operasi Damai Cartenz di Mimika untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Satgas Ops Damai Cartenz-2024 terus bekerja keras untuk menegakkan hukum terhadap KKB di Papua demi terciptanya Papua yang aman dan damai,” tutup Bayu.

 

