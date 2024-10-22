Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Prabowo-Gibran Dukung Ansar-Nyanyang di Pilkada Kepri

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |23:54 WIB
Relawan Prabowo-Gibran Dukung Ansar-Nyanyang di Pilkada Kepri
Relawan Prabowo-Gibran Deklarasi dukungan ke Paslon Ansar-Nyanyang (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Ribuan masyarakat hingga relawan yang tergabung dalam Aliansi Relawan Prabowo-Gibran Batam Kepri memutuskan bergabung dengan Relawan Asli Sayang Batam mendukung Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura (SAYANG) sebagai Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nomor urut 1.


Selanjutnya mereka juga mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra (ASLI) sebagai Calon Walikota-Wakil Walikota Kota Batam nomor urut 2 di Pilkada 2024. 

Dengan memakai mayoritas kaus berwarna putih bertuliskan Kepri Maju, Batam Maju, para relawan menilai ASLI-SAYANG merupakan pasangan tepat untuk membangun Batam dan Kepri lebih baik di periode selanjutnya. 

“Dengan menyebut nama Allah SWT, kami Aliansi Relawan Prabowo-Gibran Batam Kepri menyatakan bergabung bersama Relawan Asli Sayang Batam mendukung Ansar-Nyanyang sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Amsakar-Li Claudia sebagai Calon Walikota-Wakil Walikota Batam 2024,” kata Ketua Koordinator Aliansi Relawan Prabowo-Gibran, Bryan Elba, di Batam, pada Selasa (22/10/2024).

Ia menambahkan, Aliansi Relawan Prabowo-Gibran Batam Kepri memutuskan bergabung ke Relawan Asli Sayang Batam karena figur Ansar-Nyanyang sudah mengantongi beragam prestasi cemerlang. Di sisi lain, Amsakar-Li Claudia juga punya komitmen membawa Batam lebih baik. 

“Bersama Relawan Asli Sayang Batam, Aliansi Relawan Prabowo-Gibran Batam Kepri mendukung penuh Ansar-Nyanyang untuk memimpin Kepri dan Amsakar-Li Claudia untuk membuat Kota Batam lebih baik," ucapnya. 

Lebih lanjut, Bryan bersama anggota Aliansi Relawan Prabowo-Gibran Batam Kepri lainnya bertekad menghimpun dukungan besar kepada Ansar-Nyanyang maupun Amsakar-Li Claudia. Ia menyampaikan, Ansar-Nyanyang serta Amsakar-Li Claudia merupakan kombinasi yang saling melengkapi untuk memimpin Kepri dan Batam di kepemimpinan berikutnya. 

“Bersama Relawan Asli Sayang Batam, Aliansi Relawan Prabowo-Gibran Batam Kepri berkomitmen menghimpun dukungan di masyarakat agar Ansar-Nyanyang dan Amsakar-Li Claudia menjadi pemimpin Kepri dan Kota Batam periode berikutnya,” sambungnya.

 

