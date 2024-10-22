Advertisement
HOME NEWS JATIM

Geger! Kerangka Manusia Ditemukan di Bawah Air Terjun Gunung Kawi

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |16:18 WIB
Kerangka manusia ditemukan di Gunung Kawi (foto: dok ist)
MALANG - Warga di lereng Gunung Kawi digegerkan dengan penemuan mayat tinggal kerangka. Penemuan jasad itu terjadi di Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, sekitar pukul 11.00 WIB, Senin (21/10/2024) oleh warga desa setempat.

Kerangka jenazah itu ditemukan oleh tiga orang, saat mengecek sumber air di hutan lindung Gunung Kawi, di Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Terlihat mayat berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas ditemukan dalam keadaan kepala sudah tinggal tulang tengkorak, dan masih mengenakan pakaian tim basket Chicago Bulls.

Kapolsek Wagir, AKP Ronny Margas membenarkan penemuan kerangka manusia itu. Ada tiga warga yakni, Bambang (47) asal Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Kasipmo (49) dan Rendy (24), keduanya dari Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir.

“Kejadian temuan mayat tinggal kerangka ini langsung dilaporkan ke Perhutani dan Polsek Wagir,” kata Ronny, Selasa (22/10/2024).

Menerima laporan warga, kepolisian dari Polsek Wagir, Inafis Polres Malang, Koramil Wagir, Perhutani, tim SAR, dan relawan langsung menuju ke lokasi. Mereka melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) sekaligus identifikasi temuan jenazah tinggal kerangka itu.

"Kerangka itu berada di bawah air terjun Coban Seling, kawasan Pegunungan Batu Tulis Petak 193 Hutan Lindung RPH Wagir BKPH Kepanjen ketinggian 1.900 Mdpl," ucapnya.

 

