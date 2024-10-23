Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gagalnya Pemberontakan PKI di Madiun, Bung Karno : Republik Indonesia Hendak Direbut Musso!

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |06:05 WIB
Gagalnya Pemberontakan PKI di Madiun, Bung Karno : Republik Indonesia Hendak Direbut Musso!
Presiden Soekarno (foto: dok wikipedia)
A
A
A

PARTAI Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai politik yang didirikan sesudah proklamasi. Meski demikian, PKI bukanlah partai baru, karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak pada 1926.

Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah. Hal ini terkait dengan Doktrin Dimitrov, yang menyatakan bahwa gerakan komunis harus bekerja sama dengan kapitalis dalam rangka menghadapi kekuatan fasis.

Namun ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Demikian dikutip dari Buku Ajar Sejarah Indonesia Kelas XII SMA/MA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018.

Pada awal September 1948, pimpinan PKI dipegang Musso. Ia membawa berita bahwa Doktrin Dimitrov telah diganti dengan Doktrin Zhdanov di mana komunis harus bekerja sama dengan golongan nasionalis-progresif untuk menghadapi golongan kapitalis borjuis. 

 

      
