Heroik! Anggota Brimob Ini Sikat 4 Begal Bersamurai hingga Terkapar Seorang Diri

JAMBI - Seorang anggota Brimob Polda Jambi berpangkat Briptu berhasil menggagalkan komplotan begal bersenjata tajam. Peristiwa itu terjadi di kawasan Kasang Luar, Kota Jambi, Kamis (24/10/2024).

Dengan tangan kosong, empat begal mobil tersebut berhasil dilumpuhkan hingga tidak berkutik dengan aksi heroiknya seorang diri.

Briptu Ardilla Darma menjelaskan, kejadian tersebut terjadi saat dirinya akan pergi berdinas ke Mako Brimob Polda Jambi.

Namun, ditengah perjalanan dia melihat banyak kerumunan warga. "Saya sedang melintas dan melihat banyak warga, saya kira kecelakaan ternyata ada begal," katanya kepada Okezone.

Setelah dilihat dari dekat ternyata warga sedang mengepung begal. "Mereka tidak berani mendekat karena para pelaku yang berjumlah empat orang menggunakan sajam (senjata tajam) jenis samurai," ungkapnya.

Sebagai seorang polisi, insting polisinya untuk mengamankan penjahat langsung tergerak. Meski tangan kosong dirinya tetap nekat mengamankan pelaku begal bersenjata tajam tersebut.

"Saya berusaha memberanikan diri mengamankan begal tersebut dengan tangan kosong," tutur Briptu Ardilla.

Aksi perlawanan tidak dapat terhindarkan. Namun dengan kepiawaiannya, komplotan tersebut memilih kabur dengan jurus langkah seribu.