Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Heroik! Anggota Brimob Ini Sikat 4 Begal Bersamurai hingga Terkapar Seorang Diri 

Azhari Sultan , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |20:41 WIB
Heroik! Anggota Brimob Ini Sikat 4 Begal Bersamurai hingga Terkapar Seorang Diri 
Brimob Ini Sikat 4 Begal Bersamurai hingga Terkapar Seorang Diri/Okezone
A
A
A

JAMBI - Seorang anggota Brimob Polda Jambi berpangkat Briptu berhasil menggagalkan komplotan begal bersenjata tajam. Peristiwa itu terjadi di kawasan Kasang Luar, Kota Jambi, Kamis (24/10/2024).

Dengan tangan kosong, empat begal mobil tersebut berhasil dilumpuhkan hingga tidak berkutik dengan aksi heroiknya seorang diri.

Briptu Ardilla Darma menjelaskan, kejadian tersebut terjadi saat dirinya akan pergi berdinas ke Mako Brimob Polda Jambi.

Namun, ditengah perjalanan dia melihat banyak kerumunan warga. "Saya sedang melintas dan melihat banyak warga, saya kira kecelakaan ternyata ada begal," katanya kepada Okezone.

Setelah dilihat dari dekat ternyata warga sedang mengepung begal. "Mereka tidak berani mendekat karena para pelaku yang berjumlah empat orang menggunakan sajam (senjata tajam) jenis samurai," ungkapnya.

Sebagai seorang polisi, insting polisinya untuk mengamankan penjahat langsung tergerak. Meski tangan kosong dirinya tetap nekat mengamankan pelaku begal bersenjata tajam tersebut.

"Saya berusaha memberanikan diri mengamankan begal tersebut dengan tangan kosong," tutur Briptu Ardilla.

Aksi perlawanan tidak dapat terhindarkan. Namun dengan kepiawaiannya, komplotan tersebut memilih kabur dengan jurus langkah seribu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176146/polri-TG3W_large.jpg
Oknum Brimob Diduga Lecehkan ABG di Maluku Ditindak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175815/rantis-Xw6Z_large.jpg
Tiga Anggota Brimob Penumpang Rantis Pelindas Affan Disanksi Minta Maaf dan Patsus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173571/viral-eTbn_large.jpg
Briptu Danang Penumpang Rantis Brimob Pelindas Ojol Dihukum Minta Maaf dan Patsus 20 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/337/3168913/polri-UQGy_large.jpg
Kompol Cosmas dan Bripka Rohmad Banding Putusan Etik Kasus Affan Kurniawan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168543/pemerintah-owmx_large.jpg
Yusril: Dua Anggota Brimob Pelindas Affan Kurniawan Akan Jalani Peradilan Pidana Umum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/337/3167757/bripka_rohmad-Hw3T_large.jpg
Bripka Rohmad Sopir Rantis Brimob Minta Maaf ke Keluarga Affan Kurniawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement