HOME NEWS NUSANTARA

Ratusan Ribu Surat Suara Tiba di Rohul, Termasuk untuk Tuna Netra

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |22:17 WIB
Ratusan Ribu Surat Suara Tiba di Rohul, Termasuk untuk Tuna Netra
Pengamanan logistik Pilkada 2024 (Foto: dok polisi)
A
A
A

ROKAN HULU - Dalam Operasi Mantap Praja Lancang Kuning Tahun 2024 (OMP-LK24), Kapolres Rokan Hulu (Rohul) AKBP Budi Setiyono memantau kedatangan logistik Pilkada Tahun 2024 di Gudang Logistik KPU Rohul. 

Kedatangan logistik langsung ke Gudang KPU, di Jalan Lingkar Boter, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, dengan menggunakan kendaraan truk Colt Diesel. "Logistik yang tiba berupa surat suara  pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Riau,  jumlah 200 boks dengan rincian 199 boks (Isi 2000/boks), satu boks isi 1981/boks) yotal 399.981, Rincian, surat suara  389.669, surat suara 2,5 %,  10.222 dan surat suara PSU disimpan di KPU Provinsi Riau" kata Kapolres, Kamis (24/10/2024).

"Sementara surat suara pemilihan Bupati-Wakil Bupati Rohul, jumlah 161 boks dengan rincian  160 boks (Isi 2500/boks, 1 box (Isi 1981/box) Total 401.981, rincian  Surat Suara  389.669, surat suara 2,5 %, 10.222 dan surat suara PSU  2000. Sedangkan surat siara alat bantu Tuna Netra  jumlah 12 boks (Isi 100/boks) total 1.200," sambungnya. 

Logistik diterima Plt Kabag KUL Robby  Oksiendra disaksikan Wakapolres  Kompol Rahmad Hidayat, Kabag Ops Kompol Amru Hutauruk, Kasat Intelkam AKP Bunyamin, Kasat Lantas AKP Tatit Rizkyan Hanafi, Kasubbag Dal OPS Bag OPS AKP P Simatupang, Kasat Samapta Iptu Nanang Pujiono, Padal PAM Logistik Iptu Zulkarnain bersama Ipda Ramadhan, Staf Bawaslu Rohul Sukri Darma dan personil Polri Pam Gudang Logistik.

Adapun personil pengamanan dan pengawalan logistik surat suara Pilkada Rohul 2024 dipimpin Pamin 6 Subbag Renmin Ditlantas Polda Riau Ipda Mustono. Sedangkan tenaga bongkar muat sebanyak 15 orang dari anggota SPSI Desa Pematang Berangan.

Saat ini, logistik sudah diamankan di Gudang KPU Rohul selama proses penurunan logistik dari kendaraan ke gudang KPU Rohul. 


 

(Fakhrizal Fakhri )

      
