Bertemu Ratusan Mahasiswa Bumi Lancang Kuning, Kapolda Riau Titip Pesan Ini

PEKANBARU - Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal mengajak para mahasiswa untuk membangun Bumi Lancing-julukan Provinsi Riau. Hal ini harus dilakukan demi kemajuan Riau ke depan.

Hal itu diuangkapkan Kapolda Riau kepada ratusan mahasiwa saat buka puasa bersama tadi malam di salah satu kafe Pekanbaru. Dalam kegiatan itu dihadiri HMI Badko Riau, GMKI, Himapersis, PKC PMII Riau, GMNI, SEMMI, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), KAMMI, PMKRI dan beberapa organisasi mahasiswa dan BEM dari berbagai universitas di Riau.

“Karena itu perlu ada kebersamaan ada jiwa korsa, jiwa yang sama membangun negeri. Saya kira Negeri Melayu Ini harus kita bangun,” ajak Kapolda Riau dalam siaran tertulisnya Sabtu (30/3/2024).

Mantan Kadiv Polri ini sangat senang berada di Bumi Melayu Riau ini, walau dirinya bukan orang baru di Riau Namun dia saat di usia 30 sudah pernah berdinas di berbagai tempat.

“Saya memang bukan asli Melayu Riau, tetapi saya merasa Provinsi Riau ini adalah kampung saya. Tahun 2000 saya sudah di sini, Iqbal muda usia 30 tahun sudah ditugaskan di sini,” tutur Iqbal yang pernah menjabat Kasat Lantas Polresta Pekanbaru.

Kapolda menegaskan, bahwa di Bumi Lancang Kuning, dia sudah menjabat pucuk pimpinan Polri di Riau sudah lebih 2 tahun. "Saya sudah 2 tahun 3 bulan di sini, tetapi ini sudah masuk tahun ketiga, masuk 3 kali puasa dan Insya Allah 3 kali lebaran. Terima kasih banyak atas doa dan suport selama ini, saya merasa adik-adik mendukung saya, komunikasi sangat luar biasa seperti abang dan adik,” kata Iqbal kepada para mahasiwa.

Terpisah, Ketua PKC PMII Riau Amri Taufiq Hasibuan menyampaikan apresiasi kegiatan buka bersama yang dilaksanakan oleh Kapolda Riau bersama Cipayung Plus Provinsi Riau dan BEM Kampus di Provinsi Riau.

"Kegiatan ini sangat bermakna bagi kami, disamping terjalinnya silaturahim antara Kapolda dan aktivis mahasiswa. Kegiatan ini juga mengandung banyak nilai positif," tutur Amri.