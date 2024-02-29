Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mendagri Lantik Sekda SF Hariyanto sebagai Pj Gubernur Riau

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |15:54 WIB
Mendagri Lantik Sekda SF Hariyanto sebagai Pj Gubernur Riau
Pelantikan Pj Gubernur Riau (Foto : MPI)
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau SF Hariyanto sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Riau menggantikan Edy Nasution.

Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36/P Tahun 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur Riau dan Pengangkatan Pj. Gubernur Riau.

Dalam sambutannya, Mendagri berharap, amanah yang diberikan tersebut dapat dijalankan dengan baik. “Tolong kepercayaan yang diberikan pimpinan negara Bapak Presiden dengan menandatangani Keppres tentang penjabat ini agar dijalankan sebaik-baiknya,” kata Tito.

Tito mengatakan, apabila amanah tersebut dijalankan dengan baik, maka akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, sekaligus kebanggaan keluarga. Namun, jika amanah ini disalahgunakan tentu bakal menimbulkan risiko.

“Itu saya minta jalankan dengan baik, berikan contoh kepada staf,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mendagri membeberkan berbagai upaya yang perlu dilakukan SF Hariyanto agar menjadi pemimpin yang kuat. Menurutnya, pemimpin yang kuat tidak hanya ditopang oleh struktur pimpinan di atasnya, tapi juga dukungan dari jajaran di sekitarnya.

Karena itu, dia mengimbau agar Hariyanto dapat membangun hubungan baik dengan jajarannya, termasuk bupati/wali kota dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

