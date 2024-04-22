Laka Lantas di Riau Menurun, Kapolda: Operasi Ketupat Lancang Kuning Berjalan Lancar

PEKANBARU - Pelaksanaan Operasi Ketupat Lancang Kuning (OKLK) Polda Riau 2024 dinilai berjalan lancar. Salah satu indikatornya adalah angka kecelakaan lalu lintas saat mudik maupun balik Lebaran 1445 H yang turun drastis.

Atas keberhasilan ini, Polda Riau memberikan penghargaan kepada enam polres, yakni Polresta Pekanbaru, Polres Dumai, Polres Indragiri Hulu, Polres Kampar, Polres Rokan Hulu dan Polres Bengkalis.

Penyerahan penghargaan diserahkan langsung oleh Kapolda Riau Irjen M Iqbal didampingi Wakapolda Brigjen K Rahmadi di halaman Mapolda Riau Jalan Pattimura Pekanbaru, Senin (22/4/2024).

BACA JUGA:

"Saya ucapkan selamat kepada seluruh kapolres dan jajaran yang telah bersusah payah untuk mewujudkan Operasi Ketupat Lancang Kuning dapat berjalan sukses," kata Irjen M Iqbal.

Dijelaskan, adapun kategori polres yang mendapat penghargaan yakni, kategori optimalisasi penyelenggaraan Operasi Tertib Ramadan Lancang Kuning 2024, optimalisasi Operasi Ketupat Lancang Kuning 2024 dan kapolres terinovatif.

Juara 1 kategori optimalisasi penyelenggaraan Operasi Tertib Ramadan Lancang Kuning 2024 diraih Polresta Pekanbaru yang diterima Kombes Jeki Rahmat Mustika. Juara 2 diraih Polres Dumai yang diterima Kapolres Dumai AKBP Dhovan Oktavianton dan juara 3 diraih Polres Indragiri Hulu yang diterima oleh AKBP Dody Wira Wijaya.

BACA JUGA:

Kemudian untuk kategori optimalisasi Operasi Ketupat Lancang Kuning 2024 diraih Polres Kampar yang diterima langsung oleh Kapolres Kampar AKBP Ronald Sumaja. Peringkat kedua diraih Polresta Pekanbaru dan peringkat tiga diraih Polres Rokan Hulu.

"Kapolres terinovatif diberikan kepada AKBP Bimo Setyo Anggoro yang menjabat Kapolres Bengkalis," kata dia.

Sesuai data yang diterima, selama 13 hari pelaksanaan Ops KLK 2024, Polda Riau dan jajaran telah menangani pelanggaran lalu lintas sebanyak 284 kasus. Operasi yang digelar sejak 4 hingga 16 April ini berhasil menurunkan 14% tingkat pelanggaran jika dibanding tahun 2023 lalu.