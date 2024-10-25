Gempa M4,2 Guncang Alor NTT Siang Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,2 mengguncang Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (25/10/2024), siang ini. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 13:35 WIB.

Lokasi gempa 8.88 Lintang Selatan (LS), dan 124.30 Bujur Timur (BT), tepatnya 71 kilometer sebelah barat daya Alor. Gempa berada pada kedalaman 27 kilometer.



BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.



"#Gempa Mag:4.2, 25-Oct-2024 13:35:31WIB, Lok:8.88LS, 124.30BT (71 km BaratDaya ALOR-NTT), Kedlmn:27 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )