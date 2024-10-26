Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Serang Iran, Netanyahu Ngumpet di Ruang Bawah Tanah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |08:14 WIB
Israel Serang Iran, Netanyahu <i>Ngumpet</i> di Ruang Bawah Tanah
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Foto: X)
TEL AVIVIsrael melancarkan serangan ke sejumlah target militer Iran pada Sabtu, (26/102/2024) dalam apa yang disebut militernya sebagai “tanggapan atas aksi Teheran”. Sejumlah ledakan dilaporkan telah terdengar di Ibu Kota Iran dan Kota Karaj terkait serangan tersebut.

Kantor berita resmi Iran, IRNA, mengutip sumber keamanan yang mengatakan bahwa beberapa suara yang terdengar di ibu kota disebabkan oleh “aktivitas pertahanan di Teheran, dan pertahanan udara berhasil dalam insiden ini.”

Dalam postingan Telegram terpisah, kantor berita tersebut mengatakan tidak ada laporan insiden yang memerlukan bantuan. Ia menambahkan bahwa situasi di bandara internasional Mehrabad dan bandara internasional Imam Khomeini “normal”.

Menyusul serangan tersebut, surat kabar Israel Hayom melaporkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant berada di ruang bawah tanah di markas Kementerian Pertahanan di Tel Aviv. Kemungkinan, kedua pemimpin itu khawatir adanya serangan balasan lanjutan dari Iran.

Sebelumnya, pada awal bulan ini Iran menembakkan 200 rudal balistik ke sejumlah target militer Israel sebagai respons atas pembunuhan pimpinan Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, yang diyakini dilakukan oleh Israel. Serangan tersebut menembus sistem pertahanan Israel dan menimbulkan kerusakan parah di berbagai fasilitas militer zionis.

 

