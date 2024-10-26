Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Lancarkan Serangan Gelombang Kedua ke Iran, Bandara Teheran Beroperasi Normal

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |08:07 WIB
Israel Lancarkan Serangan Gelombang Kedua ke Iran, Bandara Teheran Beroperasi Normal
Ilustrasi.
A
A
A

TEL AVIV – Israel telah melancarkans serangan gelombang kedua ke Iran, menurut laporan saluran berita News 12 Israel. Serangan pada Sabtu, (26/10/2024) itu mengikuti serangan awal yang dilancarkan menit sebelumnya.

Menurut laporan News 12 yang dilansir Al Jazeera, ledakan terdengar di Kota Shiraz, Iran yang diyakini dipicu oleh serangan Israel. Namun, sejauh ini belum ada konfirmasi resmi terkait serangan tersebut.

Hingga saat ini belum diketahui dampak dari serangan Israel ke Iran dan Teheran masih bungkam.

Kantor berita resmi Iran, IRNA, mengutip sumber keamanan yang mengatakan bahwa beberapa suara yang terdengar di ibu kota disebabkan oleh “aktivitas pertahanan di Teheran, dan pertahanan udara berhasil dalam insiden ini.”

Dalam postingan Telegram terpisah, kantor berita tersebut mengatakan tidak ada laporan insiden yang memerlukan bantuan. Ia menambahkan bahwa situasi di bandara internasional Mehrabad dan bandara internasional Imam Khomeini “normal”.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
