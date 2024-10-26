Bejat, Tukang Cukur di Sumenep Cabuli Siswi SMP Berkali-kali

SUMENEP, – Seorang siswi dibawah umur di Sumenep menjadi korban rudapaksa JU (54) warga Desa Talango, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Madura.

Berdasarkan informasi, tersangka ini berprofesi sebagai tukang cukur yang lokasinya dekat di sekolah korban.

AKP Irwan Nugraha Kasat Reskrim Polres Sumenep mengatakan Peristiwa ini terungkap bermula dari laporan seorang guru, ZA yang mencurigai perubahan perilaku salah satu muridnya karena sering tidak masuk.

"Guru mendatangi rumah korban dan menanyakan alasan ketidakhadirannya di sekolah. Saat itu, korban akhirnya menceritakan pengalaman pahit yang dialaminya."Ungkapnya Jum'at (25/10/2024)

Menurutnya, dari pengakuanya dia telah beberapa kali menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh JU.