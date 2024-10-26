Ahmad Ali Harapan Baru Rakyat Sulteng, Tawarkan Program Kongkret!

BANGGAI - Calon gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad HM Ali, menggelar kampanye terbatas di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, Jumat (25/10/2024) malam. Ahmad Ali mendapat sambutan meriah dan sorakan penuh Semangat dari ribuan warga yang hadir.

“Siapa gubernur kita?. Ahmad Ali!. Kita coblos?. nomor satu!,” teriak massa antusias, menunjukkan dukungan kuat mereka menjelang Pemilihan Kepala Daerah pada 27 November mendatang.

Ahmad Ali membuka orasinya dengan ucapan syukur atas kehadiran masyarakat. Ia menegaskan, komitmennya untuk mengabdikan diri kepada rakyat Sulteng.

“Jabatan gubernur bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk melayani masyarakat,” ujarnya, seraya menegaskan, bahwa tidak ada pengusaha yang terlibat dalam proses pencalonannya.

Mantan anggota DPR RI dua periode itu juga berbicara tentang pentingnya infrastruktur, terutama jalan, dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Jalan yang mulus akan mempermudah distribusi hasil pertanian dan menurunkan biaya logistik,” ungkapnya.

Ahmad Ali menyatakan semua programnya akan didukung oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Sulteng.

Fokus utama akan mencakup peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan petani, termasuk program asuransi pertanian yang memberikan jaminan hingga Rp6 juta per hektare.

“Kami ingin memastikan setiap petani yang gagal panen tidak merugi karena kehadiran pemerintah,”tandasnya.

Sementara itu, salah satu warga, Mulyono, menyatakan dukungannya, “Kami tidak akan salah memilih. Programnya tepat sasaran, khususnya untuk kami para petani,” terangnya.