Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ahmad Ali Harapan Baru Rakyat Sulteng, Tawarkan Program Kongkret!

Caesar Pratama , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |12:01 WIB
Ahmad Ali Harapan Baru Rakyat Sulteng, Tawarkan Program Kongkret!
Ahmad Ali Harapan Baru Rakyat Sulteng, Tawarkan Program Kongkret!
A
A
A

BANGGAI - Calon gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad HM Ali, menggelar kampanye terbatas di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, Jumat (25/10/2024) malam. Ahmad Ali mendapat sambutan meriah dan sorakan penuh Semangat dari ribuan warga yang hadir.

“Siapa gubernur kita?. Ahmad Ali!. Kita coblos?. nomor satu!,” teriak massa antusias, menunjukkan dukungan kuat mereka menjelang Pemilihan Kepala Daerah pada 27 November mendatang.

Ahmad Ali membuka orasinya dengan ucapan syukur atas kehadiran masyarakat.  Ia menegaskan, komitmennya untuk mengabdikan diri kepada rakyat Sulteng.

“Jabatan gubernur bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk melayani masyarakat,” ujarnya, seraya menegaskan, bahwa tidak ada pengusaha yang terlibat dalam proses pencalonannya.

Mantan anggota DPR RI dua periode itu juga berbicara tentang pentingnya infrastruktur, terutama jalan, dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Jalan yang mulus akan mempermudah distribusi hasil pertanian dan menurunkan biaya logistik,” ungkapnya.

Ahmad Ali menyatakan semua programnya akan didukung oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Sulteng.

Fokus utama akan mencakup peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan petani, termasuk program asuransi pertanian yang memberikan jaminan hingga Rp6 juta per hektare.

“Kami ingin memastikan setiap petani yang gagal panen tidak merugi karena kehadiran pemerintah,”tandasnya.

Sementara itu, salah satu warga, Mulyono, menyatakan dukungannya, “Kami tidak akan salah memilih. Programnya tepat sasaran, khususnya untuk kami para petani,” terangnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement