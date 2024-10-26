Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Dihantam Gelombang, 4 Penumpang Kapal Jolloro Terlempar ke Laut

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |00:04 WIB
Dihantam Gelombang, 4 Penumpang Kapal Jolloro Terlempar ke Laut
Basarnas
A
A
A

MAKASSAR - Nasib tragis dialami kapal tradisional jenis Jolloro yang mengangkut empat penumpang rute Pulau Kodingareng - Dermaga Kayu Bangkoa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (25/10/2024). 

Saat kapal melintasi Pulau Samalona di bagian selatan, cuaca tiba-tiba berubah buruk hingga membuat gelombang besar di wilayah itu. 

Kapal yang mengangkut 4 orang itu pun oleng dan tenggelam usai dihantam gelombang. 

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Makassar, Muhammad Arif Anwar menyebutkan, informasi yang diperoleh pada pukul 12.30 Wita dikabarkan kapal telah dihantam gelombang laut yang cukup tinggi hingga menyebabkan seluruh penumpang terlempar keluar dari perahu.

"Tim rescue Basarnas Makassar bersama dengan tim SAR gabungan segera melakukan pencarian menggunakan Rigid Bouyancy Boat (RBB) di lokasi kecelakaan kapal," ujarnya, Jumat (25/10/2024). 

Halaman:
1 2
      
