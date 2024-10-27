Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dukung RIDO, Kojamas Siap Jadikan Rumah Anggotanya Jadi Posko Pemenangan

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |04:08 WIB
Dukung RIDO, Kojamas Siap Jadikan Rumah Anggotanya Jadi Posko Pemenangan
Kojamas dukung RIDO (Foto: Felldy Utama/Okezone)
JAKARTA - Komunitas Jamaah Masjid (Kojamas) Jakarta mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut satu, Ridwan Kamil dan Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.

Deklarasi dukungan ini dilakukan di Posko Relawan pasangan RIDO di Kantor DPD Jakarta Partai Golkar, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10/2024).

"Setelah deklarasi ini, Kojamas akan membawa suara Jakarta baru untuk Jakarta Maju. Setiap pintu rumah kita akan menjadi posko Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono," kata perwakilan Kojamas, Solehudin.

Kemudian, seluruh anggota Kojamas pun memberikan pernyataan sikap terkait deklrasi dukungan terhadap pasangan RIDO. Kojamas memastikan, deklarasi ini diputuskan dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab.

"Dengan mengucapkan bismillahirohaminrohim, kami menyatakan dukungan penuh kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta," ujar pengurus Kojamas Jakarta.

Kojamas percaya bahwa pasangan RIDO memiliki akhlak yang mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam setiap langkahnya. Kapasitas kepemimpinannya yang amanah, dapat membawa perubahan positif dan kemajuan bagi seluruh masyarakat Jakarta.

Kojamas menilai, visi dan misi RIDO selaras dengan aspirasi umat, mengedepankan kesejahteraan, Keadilan dan keberkahan dalam pembangunan Kota Jakarta, serta menjaga keharmonisan kehidupan beragama di dalamnya. 

"Dengan itulah, kami dari Kojamas siap untuk bersama-sama memperjuangkan dan menyosialisasikan visi misi serta program-program pasangan RIDO ke berbagai kalangan umatnya, ke masjid-masjid ,musholla dan Majelis taklim," tuturnya.

 

