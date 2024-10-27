Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pilgub Jateng, Ahmad Luthfi-Gus Yasin Didukung Kiai NU dan Tokoh Pendidikan

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |22:42 WIB
Pilgub Jateng, Ahmad Luthfi-Gus Yasin Didukung Kiai NU dan Tokoh Pendidikan
Dukungan kepada Ahmad Lutfhi dan Gus Yasin (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah forum serta acara keagamaan di Jawa Tengah mendeklarasi dukungan dari para kiai, ulama, dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU), dan juga dari Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Jawa Tengah, sebagai wadah silaturahmi pendidikan madrasah diniyah, mendukung penuh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Gus Yasin.

Rapat Koordinasi (Rakor) FKDT Zona Selatan yang berlangsung hari ini di Wonosobo menekankan pentingnya memilih pemimpin yang berkomitmen terhadap pengembangan pendidikan diniyah, menjaga nilai-nilai agama, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada rakyat. 

“FKDT memiliki tanggung jawab moral mendukung pemimpin yang berkomitmen terhadap pengembangan pendidikan diniyah dan kesejahteraan umat. Kami melihat pasangan Luthfi-Yasin memahami kebutuhan komunitas madrasah serta pentingnya pendidikan agama yang kuat,” kata tokoh NU dari Brebes, Sururi dalam keterangannya, Minggu (27/10/2024).

Diketahui beberapa waktu lalu, Rakor FKDT Zona Barat di Pondok Pesantren Salafiyah, Pemalang, juga diwarnai deklarasi dukungan serupa. Acara tersebut dimulai dengan istighosah dan doa bersama yang dipimpin oleh Kyai Abdul Rohman, diikuti sambutan dari Ketua Umum DPP FKDT, KH Lukman Hakim. 

 

Halaman:
1 2
      
