OSO Bilang Orang Minang Diterima Banyak Kalangan karena Hormati Budaya Lokal

SURABAYA - Ketua Umum DPP Gerakan Ekonomi dan Budaya (Gebu) Minang Dato' Bandaro Sutan Nan Kayo H. Oesman Sapta Odang (OSO) melantik pengurus DPD Gebu Minang mengukuhkan Jawa Timur (Jatim) Periode 2024-2029.

H. Zulyondri terpilih menjadi Ketua DPD Gebu Minang Provinsi Jatim menggantikan Sumarzen Marzuki.

Dikatakan OSO, DPD Gebu Minang Jatim selama ini jadi salah satu yang paling aktif dan menorehkan beragam agenda yang bermanfaat bagi warga Minang khususnya, dan warga Jatim pada umumnya.

Salah satu buktinya yakni dibangunnya Rumah Gadang Gebu Minang ldi Jalan Gayung Kebonsari, Ketintang, Gayungan, Surabaya.

"Gebu Minang Jatim yang paling besar yang punya gedung sendiri di seluruh Indonesia. Ke depan akan semakin maju," kata OSO saat pengukuhan DPD Gebu Minang Provinsi Jawa Timur (Jatim) Periode 2024-2029.

OSO yakin, di bawah kepemimpinan dan kepengurusan yang baru, Gebu Minang di Jatim akan semakin maju dan bermanfaat bagi sesama.

"Apalagi pengurus di sini sudah nyambung dan bisa bekerja sama. Pak Marzuki ditawarkan untuk ketiga kali, beliau nggak mau. Penerusnya harus yang lain. Jadi mekanisme organisasinya sudah bagus, kedepankan musyawarah," tutur OSO

OSO berpesan, Gebu Minang tetap menjadi organisasi kekeluargaan yang terus memegang erat peribahasa dan nilai di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.

"Semua orang Minang di Indonesia diterima oleh suku yang lain di daerah masing-masing. Karena orang Minang ini sangat menghormati budaya setempat, tanpa menghilangkan budaya sendiri. Jadi kebahagiaan manusia, ada di mana-mana melalui sejarah Minangkabau," harapnya.