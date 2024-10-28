Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono-Rano Janji Buat Warga Jakarta Sejahtera, Pendapatan Meningkatkan Pengeluaran Menurun

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |04:02 WIB
Pramono-Rano Janji Buat Warga Jakarta Sejahtera, Pendapatan Meningkatkan Pengeluaran Menurun
Pramono Anung Rano Karno
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno berjanji akan membuat warga Jakarta menjadi sejahtera. Pasangan calon itu menegaskan bahwa sejahtera ialah pendapatan meningkat dan pengeluaran menurun.

"Warga Jakarta Anda harus sejahtera. Sejahtera itu apa? Sejahtera itu beban pengeluaran turun pendapatan naik, itulah sejahtera. Dan untuk itulah kami akan berjuang," kata Rano Karno dalam penutupan debat kedua Pilkada Jakarta 2024 yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2024). 

Lebih lanjut Rano mendetaolkan, terdapat tiga hal yang bakal dilakukan untuk menurunkan biaya hidup masyarakat Jakarta. Pertama, bahan pangan murah dengan melakukan kontrak farming. Pemerintah akan melakukan kontrak kerjasama dengan petani dan melakukan operasi pasar hingga di tingkat RT dan RW sehingga bahan pangan terjangkau. 

"Kedua transportasi publik murah, malah sampai gratis dan mudah. Armada ditambah waktu tunggu dipangkas, biar warga Jakarta merasa naik transportasi publik jadi lifestyle. Ini bukan hanya buat Jakarta daratan saja. Jakarta Kepulauan juga kita pastikan akses transportasinya," tambahnya. 

Ketiga, untuk mengurangi pengeluaran masyarakat dengan memberikan akses pendidikan berkualitas gratis baik sekolah negeri maupun swasta menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). 

"Yang sudah enggak sekolah kita kasih juga pelatihan kerja gratis," jelasnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180897//banjir-F97M_large.jpg
Delapan Tanggul di Jakarta Jebol Akibat Hujan Lebat, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179753//rano_karno-xvCU_large.jpg
Hari Sumpah Pemuda, Wagub Rano: Persatuan Bukan Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179529//pramono_anung-lhPK_large.jpg
Tegas! Pramono Akan Tertibkan Warga Jakarta yang Terlibat Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179032//pemerintah-Wlzm_large.jpg
Rano Karno: Akses Pendidikan Berkualitas untuk Masyarakat Menengah ke Bawah Diperluas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/25/3174213//open_top_tour_of_jakarta-lr1E_large.jpg
Rute Baru 'Jakarta Heritage' Bus Open Top Tour, Bisa Keliling Titik Bersejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172978//pemerintah-Graz_large.jpg
Kompak! Pramono-Doel Suarakan Jaga Jakarta di Arena CFD Bundaran HI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement