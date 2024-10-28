Pramono-Rano Janji Buat Warga Jakarta Sejahtera, Pendapatan Meningkatkan Pengeluaran Menurun

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno berjanji akan membuat warga Jakarta menjadi sejahtera. Pasangan calon itu menegaskan bahwa sejahtera ialah pendapatan meningkat dan pengeluaran menurun.

"Warga Jakarta Anda harus sejahtera. Sejahtera itu apa? Sejahtera itu beban pengeluaran turun pendapatan naik, itulah sejahtera. Dan untuk itulah kami akan berjuang," kata Rano Karno dalam penutupan debat kedua Pilkada Jakarta 2024 yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2024).

Lebih lanjut Rano mendetaolkan, terdapat tiga hal yang bakal dilakukan untuk menurunkan biaya hidup masyarakat Jakarta. Pertama, bahan pangan murah dengan melakukan kontrak farming. Pemerintah akan melakukan kontrak kerjasama dengan petani dan melakukan operasi pasar hingga di tingkat RT dan RW sehingga bahan pangan terjangkau.

"Kedua transportasi publik murah, malah sampai gratis dan mudah. Armada ditambah waktu tunggu dipangkas, biar warga Jakarta merasa naik transportasi publik jadi lifestyle. Ini bukan hanya buat Jakarta daratan saja. Jakarta Kepulauan juga kita pastikan akses transportasinya," tambahnya.

Ketiga, untuk mengurangi pengeluaran masyarakat dengan memberikan akses pendidikan berkualitas gratis baik sekolah negeri maupun swasta menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"Yang sudah enggak sekolah kita kasih juga pelatihan kerja gratis," jelasnya.