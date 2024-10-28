Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Ahmad Ali-Abdul Karim Dapat Dukungan Kuat di Sienjo 

Caesar Pratama , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |16:26 WIB
Ahmad Ali-Abdul Karim Dapat Dukungan Kuat di Sienjo 
Ahmad Ali Abdul Karim
A
A
A

PARIGI MOUTONG - Ratusan warga memadati lokasi kampanye terbatas Partai Koalisi BERAMAL untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad HM Ali dan Abdul Karim Aljufri, di Desa Sienjo, Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Minggu (27/10/2024) malam. Suasana penuh semangat menandakan dukungan yang kuat untuk pasangan tersebut.

Seorang warga Desa Sienjo, Mukmini Pasau menyatakan, dukungannya kepada Ahmad Ali karena dianggap sebagai pilihan mayoritas di desanya. 

Ia menilai, bahwa program-program yang diusulkan kandidat dengan tagline BERAMAL (Bersama Ahmad Ali - Abdul Karim) sangat mendukung kepentingan masyarakat.

“Di Sienjo, kami tidak ragu untuk mendukung dan memenangkan Ahmad Ali-Abdul Karim,” tegas Mukmini. 

Warga lain, Yuliana, juga mengungkapkan bahwa Ahmad Ali dikenal baik di kalangan ibu-ibu. 

Ia mengingat bantuan yang diberikan Ahmad Ali saat banjir melanda Toribulu, sebelum bantuan pemerintah datang.

“Semua warga Desa Sienjo mendukung Ahmad Ali. Insyah Allah beliau menang. Kami yakin beliau akan lebih banyak membantu masyarakat jika terpilih,” terang Yuliana.

 

