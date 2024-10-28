Kampanye di Poso, Ahmad Ali Paparkan Program Unggulan

CALON Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad HM Ali, melanjutkan kampanye dialogis menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) provinsi itu di dua titik Kabupaten Poso, Sabtu (26/10/2024) malam.

Kampanye pertama dilaksanakan di alun-alun Sintuwu Maroso, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota pukul 16.00 WITA - selesai.

Dan kampanye kedua di Desa Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir Selatan pukul 20.30 WITA - selesai.

Di dua lokasi itu, Ahmad Ali bersama rombongan partai koalisi BERAMAL provinsi dan kabupaten disambut antusias ratusan warga.

Mereka menaruh harapan penuh kepada Ahmad Ali jika terpilih sebagai gubernur.

“Kami mau mendukung dan memenangkan Ahmad Ali karena programnya yang jelas untuk masyarakat,” kata salah satu warga Poso Kota, Andi Saifullah.

Senada, warga Desa Tangkura, Adi Lang berharap, janji-janji Ahmad Ali tidak hanya diucapkan.

“Masyarakat butuh bukti. Semoga Ahmad Ali bisa merealisasikan semua programnya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Ali menegaskan pentingnya perbaikan infrastruktur, khususnya jalan, sebagai urat nadi perekonomian daerah.

"Semua jalan harus dalam keadaan baik dan mulus, mulai dari kota hingga kabupaten dan provinsi, termasuk jalan-jalan pertanian," terangnya dihadapan ratusan warga Tangkura yang hadir.