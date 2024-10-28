Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pilgub Jateng 2024, Jokowi Makin Terbuka Dukung Ahmad Luthfi-Gus Yasin

Awaludin , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |22:40 WIB
Pilgub Jateng 2024, Jokowi Makin Terbuka Dukung Ahmad Luthfi-Gus Yasin
Jokowi saat bertemu Ahmad Luthfi dan Gus Yasin (foto: dok ist)
JAKARTA - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo semakin terbuka mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. Indikasi ini muncul, baik melalui pernyataan tersirat maupun secara terang-terangan di berbagai kesempatan.

Indikasi terbaru adalah momen pertemuan antara Jokowi dengan pasangan Luthfi-Yasin di sebuah kedai kopi di Solo, Jawa Tengah, pada Minggu 29 Oktober 2024. Foto pertemuan tersebut beredar luas di media sosial, dan menampilkan kedekatan ketiganya yang tampak akrab saat berdiskusi.

Kehadiran Jokowi bersama pasangan cagub/cawagub Jateng itu semakin memperjelas arah dukungannya dalam kontestasi politik Jawa Tengah. Ahmad Luthfi, yang merupakan mantan Kapolda Jawa Tengah, bersama Taj Yasin dianggap sebagai pasangan yang sejalan dengan visi pembangunan nasional Jokowi di Jawa Tengah.

Sebelumnya, saat menyambut kepulangan Jokowi ke Solo usai purnatugas, pada Minggu 20 Oktober 2024, publik melihat momen kedekatan Ahmad Luthfi dengan Jokowi. Jokowi memanggil Luthfi ke mobil Jeep terbuka yang ditumpanginya dari Bandara Adi Soemarmo ke kediaman pribadi di Kelurahan Sumber. Saat itu Jokowi secara khusus meminta Luthfi memberi perhatian khusus kepada anak muda, pesantren, petani, dan nelayan di Jawa Tengah.

 

