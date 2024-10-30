Kapolres Terima Informasi Keterlibatan Oknum Polisi dalam Kasus Mayat di Tol Lampung

LAMPUNG SELATAN - Keluarga jasad yang ditemukan di drainase Tol Lampung KM 03 Kalianda, menyatakan adanya dugaan keterlibatan oknum polisi dalam kematian korban bernama Manda Purnomo. Pasalnya, kata Selja, yang merupakan istri korban mengatakan, suaminya sempat bertemu dengan oknum anggota Polri sebelum ditemukan tewas.

Terkait hal tersebut, Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengungkapkan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait informasi dari keluarga.

"Jadi memang, kita mendapatkan informasi bahwa diduga adanya keterlibatan oknum anggota Polri di dalamnya. Ini menjadi suatu petunjuk bagi kami, dan memang harus kami lakukan penyelidikan lebih lanjut," ujar Yusrin, Rabu (30/10/2024).

Yusrin menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Polda Lampung. Apabila benar ada keterlibatan oknum anggota polisi, maka akan ditindaklanjuti.

"Nanti, mungkin kita akan berkoordinasi dengan Kabid Propam dan Ditreskrimum apabila ada keterlibatan dari oknum anggota Polri. Sifatnya masih kami lakukan pendalaman," jelasnya.

Dikatakan Yusrin, jasad Manda Purnomo sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung untuk diautopsi. Keluarga juga sudah melaporkan tewasnya Manda dan meminta kasus diusut tuntas.

"Sampai saat ini tim dokter masih melakukan proses autopsi di RS Bhayangkara. Semoga hasil autopsi ini bisa segera keluar untuk mengetahui penyebab pasti kematian MS," ujarnya.