Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pidato di Lokasi Donald Trump Diserang, Harris  : Dia Buat Amerika Terpecah Belah

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |13:24 WIB
Pidato di Lokasi Donald Trump Diserang, Harris  : Dia Buat Amerika Terpecah Belah
Kamala Harris (Reuters via VoA)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris berusaha memenangkan hati para pendukung Partai Republik dan mantan pendukung Donald Trump pada Selasa (29/10/2024). Ia mengatakan kepada hadirin di Washington DC bahwa “demokrasi kita tidak mengharuskan kita untuk menyetujui segala hal.”

Harris mengatakan kepada puluhan ribu orang yang berkumpul pada Selasa malam bahwa pilihan antara dia dan lawannya, Trump, adalah pilihan antara kebebasan dan kekacauan.

Harris berbicara pada rapat umum di luar ruangan yang diperkirakan tim kampanyenya dihadiri lebih dari 75 ribu orang. Acara tersebut digelar di lokasi dekat Gedung Putih. Di mana saat 6 Januari 2021, Trump berpidato di depan para pendukungnya sebelum mereka menyerang Gedung Kongres AS.

“Donald Trump telah menghabiskan satu dekade berusaha untuk membuat rakyat Amerika terpecah belah dan takut satu sama lain,” katanya, melansir VoA Indonesia, Kamis (31/10/2024). 

“Itulah dia. Tapi Amerika, saya mendengar malam ini untuk mengatakan, kita tidak seperti itu.”

Harris mengatakan, fakta bahwa seseorang tidak setuju dengan kita tidak menjadikan kita musuh.”

“Sudah waktunya bagi generasi kepemimpinan baru di Amerika. Dan saya siap menawarkan kepemimpinan itu sebagai presiden Amerika Serikat berikutnya,” janji Harris.

Harris mengakui salah satu kritik paling jelas terhadap kampanyenya pada hari Selasa.

“Banyak dari Anda yang masih berusaha mengetahui siapa saya,” katanya kepada kerumunan yang hadir.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181540/zohran_mamdani-EdZR_large.jpg
Zohran Mamdani Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181464/zohran_mamdani-2zXR_large.jpg
Zohran Mamdani Diproyeksikan Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179716/trump_dan_putin-5biv_large.jpg
Trump : Putin Harusnya Akhiri Perang Ukraina, Bukan Uji Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179352/trump_tiba_di_malaysia-bALX_large.jpg
Tur Asia, Trump Tiba di Malaysia Jelang KTT ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179339/donald_trump-T46W_large.jpg
Trump Terima Kasih ke Qatar atas Gencatan Senjata Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177570/pertemuan_trump_dan_zelenskiy_beberapa_waktu_lalu-N7zR_large.jpg
Trump Tolak Permintaan Zelenskiy soal Rudal Tomahawk untuk Serang Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement