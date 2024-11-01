Kinerja Positif, Jasa Marga Sukses Catatkan Pendapatan Usaha Rp13,86 Triliun

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (“Perseroan”) konsisten meningkatkan kinerja positif hingga Kuartal III Tahun 2024. Pada periode ini, Perseroan berhasil mencatat Pendapatan Usaha sebesar Rp13,86 triliun atau tumbuh 25,93 persen dari Kuartal III Tahun 2023.

Nilai Pendapatan Usaha Perseroan merupakan kontribusi dari kinerja Pendapatan Tol sebesar Rp12,74 triliun dan kinerja Pendapatan Usaha Lain sebesar Rp1,11 triliun.

Selain itu, Perseroan tetap dapat meningkatkan kinerja dan kesehatan finansial Perseroan tercermin dari realisasi EBITDA Perseroan yang terjaga, yaitu mencapai Rp9,29 triliun.

Kondisi ini menyatakan bahwa Perseroan naik sebesar 35,98 persen dari tahun lalu dengan realisasi EBITDA Margin yang lebih baik dibandingkan dengan Kuartal III Tahun 2023 yaitu mencapai 67,04 persen di tengah pengoperasian ruas-ruas jalan tol baru.

Corporate Secretary & Chief Administration Officer Jasa Marga Nixon Sitorus menjelaskan atas kinerja positif Perseroan di periode ini, Perseroan berhasil membukukan Laba Bersih hingga Kuartal III Tahun 2024 sebesar Rp3,30 triliun.

Nilai laba bersih ini memang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu. Namun, dapat kami sampaikan penurunan laba bersih yang tercermin pada periode ini diakibatkan adanya perbedaan kontribusi laba non-cash yang berasal dari aksi korporasi yang dilakukan Perseroan.

Pada periode Kuartal III Tahun 2023, laba non-cash yang berasal dari pemenuhan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) 22 tentang kombinasi bisnis sehubungan dengan konsolidasi kembali PT Jasamarga Solo Ngawi, PT Jasamarga Semarang Batang, dan PT Jasamarga Ngawi Kertosono melalui akuisisi saham PT Lintas Marga Jawa oleh PT Jasamarga Transjawa Tol adalah sebesar kurang lebih Rp4,11 triliun.

Sedangkan pada periode Kuartal III Tahun 2024, laba non-cash yang berasal dari pemenuhan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 72 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud hanya sebesar Rp702,38 miliar.

Jika pencapaian Laba Bersih Kuartal III Tahun 2023 dan Tahun 2024 tidak memasukkan komponen laba non-cash tersebut diatas, maka diperoleh nilai Core Profit Perseroan sebesar Rp2,60 triliun pada Kuartal III Tahun 2024, tumbuh 39,52 persen dibandingkan dengan Kuartal III Tahun 2023 dimana hal ini membuktikan komitmen Perseroan untuk tetap mencapai target dan meningkatkan kinerjanya.

“Hingga Triwulan III Tahun 2024, Jasa Marga juga mencatat peningkatan total volume transaksi di jalan tol Jasa Marga Group yang mencapai 968,9 juta kendaraan. Jumlah ini meningkat sebesar 1,2 persen dibandingkan dengan total volume transaksi pada periode yang sama tahun 2023," ujar Nixon.