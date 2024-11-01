Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Aktivis 98 Dukung Airin-Ade: Banten Butuh Pemimpin Berintegritas

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |22:25 WIB
Aktivis 98 Dukung Airin-Ade: Banten Butuh Pemimpin Berintegritas
Aktivis 98 dukung Airin-Ade (foto: Dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Jaringan Nasional Aktivis 98 Banten Raya mendeklarasikan dukungan untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi. Mereka menilai, Airin adalah sosok pemimpin yang tangguh, berintegritas, cerdas, dan layak memimpin Banten. 

Deklarasi dukungan tersebut di gelar di salah satu hotel di Gading Serpong, pada Kamis 31 Oktober 2024, dengan tema 'Bergerak Untuk Banten Maju Bersama'. Tokoh aktivis 98, Ridwan menjelaskan, alasan pihaknya memberikan dukungan kepada Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi

"Yang pasti kalau saya pribadi, kita harus mendukung orang baik, berintegritas, yang mau berjuang untuk kepentingan daerahnya atau Provinsi Banten. Mendukung pemimpin yang memberikan bukti dan berpengalaman," ujar Ridwan dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024). 

Airin adalah mantan walikota Tangerang Selatan selama 10 tahun. Rekam jejaknya telah membuktikan kemajuan di daerah otonom baru termuda di Banten. Baik peningkatan pendapatan daerah, peningkatan investasi, hingga pelayanan publik yang berintegritas. 

“Ibu Airin ini adalah sosok perempuan hebat, kuat, berintegritas dan sangat cerdas. Saya meyakini orang seperti ini harus didukung, diperjuangkan menjadi pemimpin di daerah Provinsi Banten,” ujarnya. 

 

