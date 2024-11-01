Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Baru Kenalan Pria di Medsos, Perempuan Ini Dibuang di Hutan Gegara Tolak Bercinta

Agus Warsudi , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |12:05 WIB
Baru Kenalan Pria di Medsos, Perempuan Ini Dibuang di Hutan Gegara Tolak Bercinta
Wanita yang dibuang di Hutan Bandung (foto: dok ist)
A
A
A

BANDUNG - Seorang perempuan dibuang oleh pria baru dikenal di hutan Palintang, kawasan Nagrog, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung pada Kamis (31/10/2024) tengah malam. Peristiwa ini viral setelah pesan suara korban meminta tolong ke Tim Prabu Lodaya Presisi Polrestabes Bandung beredar di media sosial (medsos).

"Tolongin aku di tengah hutan, gak tau tempat apa ini. Dijebak sama orang ya Allah, gini-gini amat," kata korban sambil terisak dalam pesan suara yang beredar di medsos.

Pesan suara itu diterima oleh Tim Prabu 1 Polrestabes Bandung. Tim Prabu 1 lantas meminta korban mengirimkan lokasi. Ternyata korban berada di hutan Palintang, Nagrog, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung.

Setelah mendapatkan lokasi korban, Tim Prabu pun meluncur untuk menyelamatkan korban. Dalam video yang beredar terlihat, Tim Prabu 1 mengendarai motor trail menembus jalan setapak dan gelapnya hutan.

Akhirnya, Tim Prabu 1 berhasil menemukan korban dalam kondisi selamat namun syok dan kelelahan. Selanjutnya, Tim Prabu 1 membawa korban ke kontrakannya di kawasan Jalan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung.

Kepala Tim Prabu 1 Polrestabes Bandung Ipda Reza Aji Ibrahim mengatakan, sebelum menerima laporan, tim berjumlah 10 orang sedang patroli pada Kamis (31/10/2024) malam.

 

      
