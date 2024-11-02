Ahmad Ali Bermimpi Sulawesi Tengah Sebagai Etalase Budaya Indonesia

PALU - Calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad HM Ali, melanjutkan kampanye terbatas di Maesa, Kelurahan Lolu Utara, Palu, Jumat 1 November 2024 malam. Dihadiri ribuan warga.

Dalam kampanyenya, Ahmad Ali memaparkan visinya untuk mengembangkan pariwisata Sulteng dengan memberdayakan potensi daerah dan menjadikan provinsi ini sebagai etalase budaya Indonesia.

Ia berencana membangun sanggar seni modern di Palu yang akan menampilkan tarian pelbagai suku di Indonesia sebagai bagian dari agenda pariwisata nasional.

“Saya bermimpi di Kota Palu ada sanggar seni yang menampilkan tarian dari seluruh suku di Indonesia. Ini akan menjadi agenda pariwisata nasional,” terang Ahmad Ali, disambut tepuk tangan warga.