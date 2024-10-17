Debat Pilgub Sulteng, Abdul Karim Cecar Rusdy Soal Angka Kemiskinan

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor urut 1, Abdul Karim Aljufri bertanya kepada paslon nomor 3 Rusdy Mastura (Cudy), terkait paradoks pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan di Sulteng saat debat perdana Pilgub Sulteng 2024, pada Rabu 16 Oktober 2024.

AKA, sapaan akrab Cawagub dari Calon Gubernur Ahmad Ali itu, mengutip istilah yang dipilih presiden terpilih Prabowo Subianto dalam bukunya 'Paradoks Indonesia'. Buku tersebut berisi pandangan strategis Prabowo soal paradoks Indonesia yang kaya raya, tapi masih banyak rakyat yang hidup miskin.

"Pertumbuhan ekonomi Sulteng itu 10 persen, tapi di sisi yang lain pertumbuhan kemiskinan kita 11 persen. Ini kalau mengutip Pak Prabowo ada paradoks Sulawesi Tengah, gimana itu pak?," tanya Abdul Karim kepada Cudy.

Pertanyaan AKA itu, ditambah oleh Ahmad Ali. Menurut Ahmad Ali secara teori ekonomi, ketika pertumbuhan naik, maka kemiskinan harus turun.

"Artinya ada yang salah dari tata kelola pembangunan di Sulteng, Bagaimana solusi pertumbuhan inklusif, sehingga semua bisa dirasakan masyarakat Sulteng?," tambah Ahmad Ali ke Cudy.

Menjawab dua pertanyaan tersebut, Cudy langsung berdalih bahwa Ahmad Ali dan AKA salah data.

"Pertumbuhan ekonomi kita 11,71 persen, jadi saya minta data-data yang jelas sehingga saya bisa jawab lebih jelas, kalau pertanyaan salah gimana saya jawab?," dalih Cudy.